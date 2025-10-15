العراق يتعادل مع السعودية في الملحق الآسيوي

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- تعادل المنتخب العراقي لكرة القدم أمام نظيره السعودي بنتيجة (0-0) في المباراة التي جرت على ملعب الجوهرة بمدينة جدة ضمن مباريات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم.

وبهذه النتيجة تأهل منتخب السعودية رسمياً إلى المونديال.

وسيواجه العراق نظيره الإماراتي الشهر المقبل ضمن مباريات الملحق العالمي المؤهل للمونديال.

وأكد مدرب المنتخب العراقي غراهام أرنولد، أن الفريق ما زال في دائرة المنافسة رغم التعثر الأخير، مشيراً إلى أن الفريق سيخوض مباراتين حاسمتين في شهر تشرين الثاني المقبل.

وانتقد أرنولد في مؤتمر صحفي عقب المباراة أمام السعودية نظام البطولة الحالي قائلاً: المنتخبات التي حصلت على راحة لمدة 7 أيام هي من تأهلت، ولأول مرة أرى بطولة بهذا الشكل، عندما كنت في أستراليا، قيل لنا إن الملحق سيكون في أرض محايدة.

وأضاف المدرب الأسترالي: الشباب قدموا كل ما لديهم في هذه البطولة، وغياب أيمن حسين وعلي الحمادي أثر علينا بشكل كبير، وأتمنى أن يكونا جاهزين في شهر تشرين الثاني القادم.