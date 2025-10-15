الشرع: سوريا ستحاول إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أكد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أن بلاده ستحاول إعادة ضبط علاقاتها مع روسيا، مشيرا إلى أن الأهم هو الاستقرار في البلاد والمنطقة.

وقال الشرع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء بعد وصوله إلى قصر الكرملين اليوم الأربعاء: تربط روسيا وسوريا جسور تعاون جادة بما في ذلك التعاون الاقتصادي.

كما شكر الرئيس السوري نظيره الروسي على استقباله في موسكو وقال: هذه زيارة هامة ونحاول أن نعرف بسوريا الجديدة في مختلف أنحاء العالم وروسيا من الدول التي تربطنا بها علاقات جيدة.

وأضاف: نؤكد أن هناك علاقات قوية بين سوريا وروسيا ونعمل على إعادة ربط هذه العلاقات.

وتابع: نحترم كل ما مضى من اتفاقيات مع روسيا، ونعمل على إعادة تعريف طبيعة العلاقات مع روسيا.