الرئيس بارزاني يستقبل وفداً رفيع المستوى من المجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS)

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأربعاء، 15 تشرين الأول 2025، في بيرمام وفداً رفيع المستوى من المجلس الوطني الكوردي في سوريا (ENKS)، ضمّ الأمناء العامين للأحزاب السياسية المنضوية في المجلس.

وخلال اللقاء، جرى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع السياسية في المنطقة، وآخر المستجدات في سوريا.

كما أكد الرئيس بارزاني، في معرض حديثه عن أوضاع الكورد في سوريا، على ضرورة توحيد صفوف الأطراف الكوردية السورية.

ودعا الأطراف الكوردية إلى تعزيز أسس السلم الأهلي والوئام، والعمل المشترك مع العرب والمكونات السورية الأخرى.