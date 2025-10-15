رئيس حكومة إقليم كوردستان يرسي الحجر الأساس لـ متنزه العلوم " Science Park " في أربيل

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- يرسي رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 15 تشرين الأول 2025، الحجر الأساس، لـ متنزه العلوم " Science Park " في أربيل.

المتنزه تابع، لمعهد كوردستان للابتكار (KII) وهو مركز للبحث والابتكار وريادة الأعمال يقع في مدينة أربيل.

يهدف المعهد إلى دعم الأفكار والمشاريع الجديدة التي تعتمد على الابتكار والتكنولوجيا، وخلق اقتصاد أكثر استدامة وموجه نحو المستقبل في كردستان. كما يسعى لتطوير بنية تحتية بشرية من خلال تسهيل الابتكار.

يشمل عمل المعهد تطوير ما يسمى "المجمعات البحثية المكثفة" (Research-intensive cluster)، والتي تجمع بين جهات فاعلة من قطاعات الأعمال والتعليم العالي والإدارة العامة لخلق بيئة تعاونية تدعم الابتكار.

يهدف المعهد إلى أن يكون "مجمع العلوم" التابع له بمثابة مبادرة لدعم الأعمال ونقل التكنولوجيا التي تشجع على بدء الشركات القائمة على الابتكار وتوفر بيئة للتفاعل بين الشركات الكبيرة والمؤسسات الأكاديمية.

وقد تم إطلاق المعهد تحت رعاية رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني.