نوزاد هادي: الديمقراطي الكوردستاني هو المدافع عن الصوت الكوردي في المناطق الكوردستانية

أربيل (كوردستان 24)- أكد مسؤول مكتب تنظيمات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في محافظة نينوى، نوزاد هادي، أن الحزب سيشارك في الانتخابات المقبلة ببرنامج قوي، ويثق بأصوات أبناء المنطقة من أجل استعادة مكانته كأول قوة سياسية في المحافظة.

وقال هادي، يوم الثلاثاء 14 تشرين الأول 2025، خلال مشاركته في برنامج "باسي رۆژي" على قناة كوردستان24 الذي تقدمه ژینۆ محمد: رغم صعوبة التنافس، إلا أننا نتوقع أن يكون الحزب الديمقراطي الكوردستاني القوة الأولى في محافظة نينوى خلال هذه الانتخابات.

وشدد على أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني ليس فقط الأقوى على مستوى القوى الكوردية، بل إنه يتصدر أيضًا بين جميع القوائم المشاركة في الانتخابات، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك يعود إلى تاريخ الحزب في التضحية والإخلاص وخدمة سكان المنطقة.

وأشار هادي إلى أن قوة الحزب ومكانته جعلت العديد من الأطراف الأخرى تركز اهتمامها عليه أكثر من أي طرف آخر، وتسعى إلى كسب جزء من أصواته لصالحها.

وتحدث أيضا عن تضحيات الحزب في المحافظة، قائلاً: نفخر بأن الحزب قدّم أكثر من 500 شهيد خلال تحرير مناطق مثل ربيعة، وزمار، وسنجار، وبعشيقة ومخمور.

وفيما يتعلق بالتنوع القومي والديني في محافظة نينوى، أوضح هادي أن نينوى "تمثل عراقًا مصغّرًا"، مشيرًا إلى أن للحزب الديمقراطي الكوردستاني قاعدة جماهيرية واسعة تشمل العرب والمسيحيين والإيزيديين والشبك والكاكائيين والتركمان.

أضاف: نحن نؤمن بالشراكة الحقيقية والتوازن والتوافق، وقد راعينا تمثيل جميع المكونات عند تعيين المسؤولين الإداريين.

وأكد أن الحزب لا يواجه مشكلات كبيرة في التواصل الانتخابي، رغم أن بعض المناطق يصعب فيها تنظيم الحملات، مشيرًا بشكل خاص إلى سنجار بوصفها "حالة خاصة"، قائلاً: نحن كحزب لا نملك مقرا هناك، لكن مرشحينا يستطيعون التواصل مع الأهالي.

وتطرق هادي إلى ظاهرة شراء وبيع الأصوات، معتبرًا إياها مشكلة كبيرة في الانتخابات، وقال: للأسف، في بعض المناطق تُشترى الأصوات، وغالبًا ما تكون هذه الممارسات من قبل قوى عربية تحصل على الأموال من بغداد.

وفي ختام حديثه، جدد هادي تأكيده على أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في المناطق الكوردستانية داخل نينوى سيحافظ على أصوات الكورد، مشيرًا إلى أن الحزب يشارك في الانتخابات ببرنامج قوي ولديه ثقة كبيرة بدعم الناخبين المحليين لاستعادة موقعه كالقوة الأولى في المحافظة.

وبحسب الموعد الذي حددته المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، ستُجرى الانتخابات البرلمانية العراقية للدورة السادسة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، بمشاركة 31 تحالفًا، و38 حزبًا سياسيًا، و79 مرشحًا مستقلًا، يتنافسون على 329 مقعدًا في مجلس النواب.