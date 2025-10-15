انخفاض النفط مع تقييم المستثمرين لأبعاد التوتر التجاري بين أمريكا والصين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- انخفضت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء لتواصل خسائرها من الجلسة السابقة، مع تقييم المستثمرين لأبعاد التوتر التجاري بين أمريكا والصين.

العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 0.2% إلى 62.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:00 بتوقيت السعودية، بينما انخفضت عقود خام تكساس إلى 58.60 دولار، وأغلق كلا الخامين جلسة التداول السابقة عند أدنى مستوياتهما في 5 أشهر.

تصاعد التوتر التجاري بين أمريكا والصين الأسبوع الماضي بعد تشديد بكين للقيود على تصدير العناصر الأرضية النادرة وتهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية 100% على السلع وتشديد القيود على تصدير البرمجيات اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل.

المصدر.. الاقتصادية