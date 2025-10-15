مع تجدد التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين.. الذهب قرب مستوى قياسي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء قرب مستوياتها القياسية، مع توجه المستثمرين نحو الملاذ الآمن في ظل تجدد التوتر التجاري بين أمريكا والصين، وزيادة حالة عدم اليقين على الساحة العالمية، فيما عززت التوقعات بخفض جديد للفائدة هذا الزخم.

المعدن الأصفر زاد في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4156 دولارا للأونصة بحلول الساعة 06:00 بتوقيت السعودية، وارتفعت العقود الآجلة إلى 4174.30 دولار.

الذهب الذي لا يدر عائدا ويعتبر ملاذا آمنا في ظل حالة عدم اليقين، ارتفع 55% منذ بداية هذا العام وسجل مستوى قياسيا بلغ 4179.48 دولار أمس الثلاثاء، جراء حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وتوقعات خفض الفائدة، وشراء البنوك المركزية كميات كبيرة منه، وتراجع هيمنة الدولار، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة.

رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم باول قال أمس الثلاثاء "سوق العمل في أمريكا لا تزال ضعيفة لكن الاقتصاد قد يكون على مسار أكثر ثباتا مما كان متوقعا"، مضيفا "قرارات الفائدة ستتخذ على أساس كل اجتماع على حدة مع الموازنة بين ضعف سوق العمل واستمرار التضخم فوق المستوى المستهدف".

يتوقع المستثمرون خفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس في الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر، مع توقع خفض مماثل في ديسمبر.

تدرس أمريكا قطع بعض العلاقات التجارية مع الصين، بما في ذلك زيت الطهي، وسط تصاعد التوتر التجاري، وبدأ كلا البلدين فرض رسوم موانئ متبادلة أمس الثلاثاء.

المصدر.. الاقتصادية