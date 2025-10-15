مجلس وزراء كوردستان يستعرض نتائج مراجعة وتقييم الوضع المالي للإقليم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- يعقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، وحضور نائب رئيس المجلس قوباد طالباني.

ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع نتائج مراجعة وتقييم الوضع المالي لإقليم كوردستان، الذي أجرته وزارة المالية والاقتصاد في الفترة الماضية بناء على توصية الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء.

كم من المتوقع أن يناقش المجلس خطوات متابعة صرف رواتب أشهر عام ٢٠٢٥، وفق ما أعلنته دائرة الإعلام والمعلومات.