خدمة عسكرية عن طريق القرعة.. ألمانيا تخطّط لتطوير قدرات جيشها

أربيل (كوردستان 24)- يناقش البرلمان الألماني (البوندستاغ) يوم الخميس المقبل إصلاح الخدمة العسكرية. والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن تجنيد عدد كبير من الأفراد بسرعة ووفقًا لأي معايير.

"سيتلقى أي شخص يبلغ من العمر 18 عامًا في ألمانيا رسالة من وزارة الدفاع اعتبارًا من عام 2026، وتحتوي على استبيان حول الاستعداد للخدمة في الجيش الألماني". هذا ما يتصوره مشروع القانون المقدم من وزارة الدفاع الألمانية بقيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

إحدى القضايا المطروحة هي كيفية تنظيم اختيار المجندين الجدد في الجيش في المستقبل. فوفقًا لتقرير صادر عن موقع Redaktionsnetzwerk Deutschlands، سيتم دعوة المرشحين للتجنيد عن طريق القرعة.

ووفقًا لذلك، سيتم سحب عدد من المرشحين المحتملين، جميع الرجال الذين أكملوا الاستبيان الإلزامي، عن طريق القرعة ثم يخضعون للفحص البدني والمقابلة الشخصية المرتبطة به.

إجراءات تشبه اليانصيب؟

يلتزم رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي ماتياس ميرش الصمت في هذا الصدد. وعندما سألته قناة RTL، اكتفى بتوضيح أن هذه هي القراءة الأولى في البرلمان.

وقال: "نحن لا نتحدث عن إجراءات اليانصيب وما إلى ذلك على الإطلاق، ولكننا نريد حقًا أن يجرّب الشباب الخدمة العسكرية".

ووفقاً لوزارة الدفاع الاتحادية، فإن حوالي 350 ألف رجل سيكملون الاستبيان الإلزامي سنوياً. يخطط الجيش الألماني لتجنيد حوالي 5000 جندي إضافي في العام المقبل كجزء من الخدمة العسكرية الجديدة.

وبشكل عام، من المقرر أن يرتفع عدد الجنود العاملين في الجيش الألماني من 180,000 إلى 260,000 جندي في غضون بضع سنوات، وفق موقع يورونيوز.

لا يريد الجيش الألماني زيادة معداته فحسب، بل يريد أيضاً زيادة عدد أفراده. ووفقًا لوزير الدفاع بوريس بيستوريوس، يجب أيضًا زيادة عدد المجندين من أجل الاستعداد "للوضع الأمني الدولي، وخاصة الموقف العدواني لروسيا".

سيتعين على جميع الشباب ملء استبيان ودعوة للمشاركة في اختبار إذا كانوا مناسبين. وسواء قرر الشخص في نهاية المطاف تأييد الخدمة أو معارضتها سيكون قرارًا طوعيًا.

الخدمة العسكرية على غرار النموذج الدنماركي

وفقاً للتجمع الوطني الديمقراطي فإن الحل الممكن للخلاف بين الائتلاف الحاكم يستند إلى النموذج الدنماركي. على الرغم من أن الخدمة العسكرية إلزامية في الدنمارك، إلا أن خُمس الشباب فقط يتم استدعاؤهم بالفعل.

ووفقًا لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، فإن هذا له ميزة الحد من عدد المجندين من ناحية، ومعالجة الانتقادات الموجهة لعدم وجود عدالة في الخدمة العسكرية من ناحية أخرى.

سيتم سحب بعض الشباب فقط من الشباب الذين أكملوا الاستبيان الإلزامي بالقرعة. وبعد ذلك سيتم أخذ عينة من هؤلاء الرجال ودعوتهم لإجراء مقابلة.

وإذا لم يكن هناك عدد كافٍ من المتطوعين، يمكن بعد ذلك أن يُطلب من الذين تم سحبهم أداء الخدمة العسكرية لمدة ستة أشهر على الأقل. لم يتضح بعد متى سيحدث ذلك بالضبط.

اعتبارًا من العام المقبل، سيُلزم الشباب من الذكور بإكمال الاستبيان حول استعدادهم للخدمة العسكرية. يمكن للنساء الإجابة عليه طواعية.

يتضمن الاستبيان بيانات شخصية مثل الجاهزية والمؤهلات العلمية وغيرها من المؤهلات بالإضافة إلى الاستعداد لأداء الخدمة العسكرية.