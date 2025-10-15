ترامب يهدد إسبانيا بعقوبات لعدم زيادة الإنفاق العسكري إلى 5 بالمائة من الناتج المحلي

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من أنه يفكر في فرض رسوم جمركية على إسبانيا ردًا على رفض حكومة بيدرو سانشيز رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي في البيت الأبيض، قال ترامب إنه "يجب معاقبتهم" إذا لم تفِ البلاد بالتزاماتها العسكرية في إطار حلف شمال الأطلسي.

وقال ترامب إن هذا الإجراء يمكن أن يكون بمثابة رد على عدم التزام إسبانيا، التي قال إنها "تبلي بلاءً حسناً على حسابنا".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إسبانيا هي العضو الوحيد في الحلف الذي يضم 32 دولة غير ملتزمة بالوصول إلى نسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي في الإنفاق العسكري، واتهم الحكومة الإسبانية بإظهار "عدم احترام كبير لحلف الناتو".

وعلى الرغم من أنه اقترح في مناسبات سابقة ضرورة طرد إسبانيا من المنظمة، إلا أن الزعيم الجمهوري اكتفى هذه المرة بالقول: "يمكنني أن أفعل ذلك. أعتقد أنه ينبغي معاقبتهم".

كما أشار ترامب أيضًا إلى أن إدارته تفاوضت بالفعل على فرض رسوم جمركية مع الاتحاد الأوروبي "الذي يشمل إسبانيا"، وحذر من أن هذا القرار قد يعيد فتح التوترات التجارية بين واشنطن وبروكسل.