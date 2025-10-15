السيادة ينعى مرشحه المشهداني: امتداد لنهج الإقصاء والغدر

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- نعى تحالف السيادة بقيادة خميس الخنجر، اليوم الأربعاء 15 تشرين الأول 2025، مرشحه وعضو مجلس بغداد صفاء المشهداني.

وجاء ذلك خلال بيان، قال فيه: إن "جريمة استهدافه بعبوة ناسفة شمالي بغداد هي امتداد لنهج الإقصاء والغدر الذي تتبعه قوى السلاح المنفلت، محملاً الجهات الأمنية في بغداد كامل المسؤولية عن ما أسماه بـ (الخرق الخطير)".

وجاء في البيان: "ينعى تحالف السيادة إلى أبناء شعبنا العراقي استشهاد القيادي في التحالف وعضو مجلس محافظة بغداد، الشهيد صفاء المشهداني، الذي ارتقى إثر هجوم غادر استهدف سيارته شمالي العاصمة بغداد ليلة أمس.

هذه الجريمة الجبانة امتداد لنهج الإقصاء والاستهداف والغدر، الذي تتبعه قوى السلاح المنفلت والإرهاب، التي تسعى جميعاً إلى إسكات الأصوات الوطنية الحرة.

لقد كان الشهيد المشهداني صاحب قضية وهوية ناصعة وواضحة، كافح وناضل من أجل أهله ومدينته الطارمية، بوجه الإرهاب وقوى السلاح المنفلت على حد سواء، وكسب محبة ورضا الجميع.

وبالوقت الذي نؤكد فيه أن خسارتنا بالشهيد صفاء لا تعوض، فإن تحالف السيادة يحمل الجهات المسؤولة عن الأمن في بغداد كامل المسؤولية عن هذا الخرق الخطير، ويدعو الحكومة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجهات التي تقف خلف الجريمة وتقديم الجناة إلى العدالة، صونا لهيبة الدولة وحماية لحياة الشرفاء الذين يخدمون وطنهم بإخلاص.

رحم الله الشهيد صفاء المشهداني، وجعل دمه الطاهر لعنة على من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاربعاء، بتشكيل فريق عمل جنائي ولجنة تحقيقية بشأن اغتيال المرشح صفاء المشهداني.

وذكرت القيادة في بيان "بعد منتصف ليلة اليوم 15 تشرين الاول 2025 انفجرت عبوة لاصقة موضوعة اسفل عجلة نوع (تاهو) عائدة الى عضو مجلس محافظة بغداد ( صفاء حسين ياسين المشهداني) المرشح للإنتخابات النيابية القادمة في منطقة "حي الضباط" ضمن قضاء الطارمية شمالي العاصمة".

واضافت ان "العبوة اسفرت عن استشهاده واصابة اربعة اخرين بجروح متفاوتة كانوا معه بداخل العجلة".

وتابعت انه "بمتابعة وتوجيه من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، تم تشكيل فريق عمل جنائي فني مشترك ولجنة تحقيقية عليا بإشراف مباشر من الفريق الدرع الركن قائد عمليات بغداد لمعرفة ملابسات الحادث".

وقتل مرشح للانتخابات البرلمانية العراقية وأصيب ثلاثة من أفراد حمايته بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في شمال بغداد، على ما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لفرانس برس "أدى انفجار عبوة لاصقة بعجلة المدعو صفاء المشهداني الذي يشغل حاليا منصب عضو مجلس محافظة بغداد وهو مرشح الى مجلس النواب إلى مفارقته الحياة بالحال واصابة ثلاثة اشخاص من افراد حمايته بجروح خطيرة".

واوضح المصدر أن "الحادث وقع فجر اليوم الأربعاء في الطارمية"، الواقعة على بعد 40 كيلومترا شمال العاصمة والتي تتبع إداريا لمحافظة بغداد.

ويعد هذا الاغتيال الأول في الانتخابات التشريعية التي تجري في 11 تشرين الثاني/نوفمبر.

والمشهداني مرشح عن بغداد ضمن "تحالف سيادة" الذي يعد من أكبر التحالفات السنية العراقية التي تخوض الانتخابات والذي يتزعمه خميس الخنجر ورئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني.

وتُعدّ الانتخابات المقبلة سادس دورة انتخابات تشريعية تجري في البلاد منذ الغزو الأميركي في العام 2003 والذي أطاح بنظام صدام حسين.

ويضمّ البرلمان العراقي الحالي 329 نائبا أغلبيتهم يمثلون أحزابا شيعية موالية لإيران أوصلت رئيس الحكومة محمد شياع السوداني إلى منصبه الحالي، ضمن تحالف "الإطار التنسيقي".