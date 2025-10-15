مقر بارزاني يدين اغتيال مرشح تحالف السيادة صفاء المشهداني

منذ 30 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أدان مقر بارزاني بشدة اغتيال صفاء المشهداني، عضو مجلس محافظة بغداد ومرشح تحالف السيادة، الذي استُهدف بانفجار عبوة لاصقة في العاصمة بغداد مساء أمس.

وأكد المقر في بيان، اليوم الأربعاء، أن مثل هذه الجرائم تهدد السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي، مشدداً على ضرورة الكشف عن منفذيها وتقديمهم إلى العدالة، مقدماً في الوقت ذاته تعازيه لعائلة الفقيد وتحالف السيادة ورئيسه خميس الخنجر.

وفيما يلي نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

ندين بأشد العبارات اغتيال صفاء المشهداني، عضو مجلس محافظة بغداد ومرشح تحالف السيادة، والذي استُهدِف الليلة الماضية، بانفجار عبوة لاصقة في مدينة بغداد.

وإذ نعرب عن خالص تعازينا ومواساتنا لعائلة الفقيد صفاء المشهداني، ولتحالف السيادة ورئيسه السيد خميس الخنجر، نؤكد أن مثل هذه الأعمال تهدد السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي، ولا بد من الكشف عن منفذي هذا العمل وتقديمهم للعدالة.

مقر بارزاني

15 تشرين الأول 2025