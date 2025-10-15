إيداع 15.5 مليار دينار في حساب وزارة التجارة لصرف مستحقات مزارعي القمح

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التجارة والصناعة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (15 تشرين الأول 2025)، إيداع مبلغ 15 ملياراً و500 مليون دينار في حسابها، تمهيداً لصرف مستحقات مزارعي القمح لعام 2025.

وقالت الوزارة إن المبلغ سيوزع بين المحافظات على النحو الآتي: 6 مليارات دينار للسليمانية، و5 مليارات لأربيل، و4 مليارات و500 مليون لدهوك.

وبيّنت أن عملية التوزيع ستبدأ صباح غدٍ في أربيل، على أن تنطلق الأسبوع المقبل في محافظتي السليمانية ودهوك.

وأضافت الوزارة أن المزارعين الذين سلّموا بين طن واحد و50 طناً من القمح سيحصلون على مستحقاتهم أولاً، قبل أن تُصرف المبالغ لمن سلّموا كميات أكبر.