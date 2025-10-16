دهوك: مطالب الشباب تتصدر المشهد الانتخابي والمرشحون يعدون بفرص عمل

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- مع احتدام المنافسة الانتخابية في محافظة دهوك، تبرز مطالب شريحة الشباب كأولوية رئيسية على أجندة المرشحين والقوائم المتنافسة. ففي مدينة تعج بالحياة، حيث يشكل الشباب ما يقرب من 40% من إجمالي السكان، أصبحت قضايا التوظيف وتوفير فرص العمل وإعادة تفعيل القروض الحكومية هي المحور الأساسي للحوار بين الناخبين والمرشحين.

في شوارع دهوك وأسواقها، يعبر الشباب عن آمالهم وتطلعاتهم للمرحلة المقبلة. يقول الشاب متين جمال: "عندما يصل النواب إلى بغداد، يجب أن يكون همهم الأول الدفاع عن حقوق الفقراء وتوفير فرص عمل للشباب". ويضيف: "شابنا اليوم يبلغ 18 عاماً ولا يعرف مستقبله في ظل هذا الوضع الاقتصادي، لذا يجب فتح باب التعيينات وإيلاء اهتمام أكبر بالشركات لخلق فرص عمل حقيقية".

بدوره، يعبر نشوان محمد عن أمله ببساطة قائلاً: "نأمل أن يتم تعييننا، وأن تُفتح لنا أبواب الخير".

هذه المطالب الملحة وجدت صدى لدى المرشحين، حيث يؤكد ب‌ناس دوسكي، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني في دهوك، أن قضية الشباب على رأس أولوياته. ويقول: "سنبذل قصارى جهدنا لاستخدام كل قدراتنا من أجل إيجاد فرص عمل للشباب". ويتعهد دوسكي بمحاربة ما وصفه بـ"الظلم في التعيينات"، مشيراً إلى أن "التعيينات متوقفة في الإقليم منذ سنوات، بينما يتم تعيين الآلاف سنوياً في بغداد. سنعمل على إنهاء هذا الوضع، وسنسعى لتوفير فرص عمل في القطاع الخاص عبر دعم الشركات والمصانع الكبرى".

الشباب هم مستقبل الأمة، ومطالبهم بسيطة ومرتبطة بحقوقهم الأساسية. ومع اقتراب يوم الاقتراع، يقدم مرشحو الحزب الديمقراطي الكردستاني في دهوك وعوداً بأن يكونوا "عيون الشباب في بغداد"، ويعملوا ليس فقط من أجل إقليم كردستان، بل من أجل العراق بأكمله، لتحقيق أكبر قدر من حقوق هذه الشريحة الحيوية.



تقرير : بيوار حلمي – كوردستان24 – دهوك