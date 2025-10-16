الحوثيون يعلنون مقتل رئيس أركان قواتهم في هجوم إسرائيلي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن الحوثيون في اليمن، اليوم الخميس، مقتل رئيس أركان قواتهم محمد عبد الكريم الغماري في غارة ضمن "المعركة ضد إسرائيل".

وأفاد بيان صادر عن قواتهم المسلحة "نزفّ إلى شعبنا اليمني... ضمن قافلة الشهداء العظماء الذين ارتقوا في مختلف الغارات التي شنها العدوان الإجرامي الأمريكي الصهيوني على بلدنا خلال عامين (...) في هذه المعركة المشرفة ضد العدو الإسرائيلي القائد الجهادي اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري مع بعض مرافقيه وولده الشهيد حسين".

ولم يعط البيان أي تفصيل عن تاريخ الغارة ومكانها.