إحصائية تكشف تبايناً كبيراً في استعدادات المحافظات لانتخابات 2025 ودهوك تتصدر القائمة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- كشفت إحصائية رسمية لسجل الناخبين للبطاقات الجديدة للفترة الممتدة من 23 سبتمبر 2025 ولغاية 16 أكتوبر 2025، عن تقدم متفاوت في عملية توزيع بطاقات الناخبين البايومترية استعداداً لانتخابات مجلس النواب العراقي، حيث بلغت نسبة التوزيع الإجمالية على مستوى العراق 44.8% فقط من إجمالي البطاقات الجديدة المطلوبة.

نظرة شاملة على الأرقام:

وفقاً للبيانات، يبلغ العدد الكلي للبطاقات الجديدة التي يحتاجها الناخبون 3,583,708 بطاقة. تم حتى الآن طباعة 3,107,989 بطاقة، بينما لا يزال 475,719 بطاقة قيد الطباعة.

المؤشر الأهم يكمن في الفجوة الكبيرة بين البطاقات المطبوعة والبطاقات الموزعة فعلياً؛ فمن أصل أكثر من 3.1 مليون بطاقة تمت طباعتها، تم توزيع 1,603,669 بطاقة فقط، مما يعني أن 1,504,320 بطاقة مطبوعة لا تزال مكدسة في مراكز التسجيل بانتظار تسلمها من قبل المواطنين، وهو ما يمثل تحدياً لوجستياً كبيراً أمام المفوضية.

تباين الأداء بين المحافظات:

أظهرت الإحصائية تفاوتاً ملحوظاً في أداء المحافظات:

دهوك تتصدر: سجلت محافظة دهوك أعلى نسبة توزيع للبطاقات المطبوعة، حيث بلغت 71.6%، كما وصلت نسبة التوزيع من إجمالي البطاقات الجديدة فيها إلى 66.7%، لتكون بذلك المحافظة الأكثر كفاءة في إيصال البطاقات إلى ناخبيها.

نينوى وكركوك في المقدمة: على الرغم من كثافتها السكانية العالية، أظهرت محافظة نينوى أداءً قوياً بنسبة توزيع إجمالية بلغت 61.0%، تليها كركوك بنسبة 55.3%، والسليمانية بنسبة 51.6%.

تحديات في بغداد ومحافظات الجنوب: تواجه العاصمة بغداد تحديات واضحة، حيث بلغت نسبة التوزيع في بغداد-الرصافة 43.3%، بينما تسجل بغداد-الكرخ نسبة أقل تبلغ 36.7%، مع وجود ما يقارب 160 ألف بطاقة غير موزعة فيها.

المحافظات الأقل أداءً: سجلت محافظات مثل النجف أدنى نسبة توزيع للبطاقات المطبوعة بنسبة 35.0%، تليها المثنى بنسبة 36.9%، وبابل بنسبة 41.7%، مما يشير إلى بطء في عملية التسليم في هذه المناطق.

وتشير هذه الأرقام إلى ضرورة تكثيف الجهود في الأسابيع القادمة لحث الناخبين على استلام بطاقاتهم، ومعالجة المعوقات اللوجستية في المحافظات التي تظهر تأخراً، لضمان أعلى مستوى من المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل.