اتصال هاتفي مرتقب الخميس بين ترامب وبوتين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مسؤول كبير في البيت الأبيض وكالة فرانس برس عن اتصال هاتفي مرتقب الخميس بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك عشية لقاء بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض، حيث سيطلب الأخير نشر صواريخ توماهوك في أوروبا.

وفي الأشهر الأخيرة، أبدى ترامب امتعاضا متزايدا حيال بوتين الذي تجاهل دعواته لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا. وبموازاة ذلك، أعرب عن تعاطف أكبر مع أوكرانيا التي تواجه الغزو الروسي منذ العام 2022، وذلك بعدما كان حمّل زيلينسكي مسؤولية هذا الغزو.

وستتركّز المحادثات خلال اجتماع الجمعة، على احتمال تسليم كييف صواريخ توماهوك بعيدة المدى، بحسب ما أفاد مسؤول أوكراني وكالة فرانس برس.

والأحد، أشار ترامب إلى احتمال إجراء محادثة مع بوتين بهذا الشأن.

وقال للمراسلين على متن طائرة الرئاسة أثناء عودته من الشرق الأوسط، "قد أتحدث معه، قد أقول +أنظر، إذا لم يتم وضع حد لهذه الحرب، سأُرسل إليهم صواريخ توماهوك+ قد أقول ذلك".

وأضاف "صاروخ توماهوك هو سلاح رائع، وسلاح هجومي جدا، وبصراحة روسيا ليست بحاجة إلى ذلك".

وقال الرئيس الأميركي للصحافيين الأربعاء إنّ الأوكرانيين "لا يريدون (الانتقال إلى) شنّ هجوم"، مضيفا أنّه ستتم مناقشة طلب كييف الحصول على صواريخ كروز.

وتحسّنت العلاقة بين ترامب وزيلينسكي منذ شباط/فبراير، بعدما شهدت توترا على أثر مشادة كلامية بينهما خلال اجتماع أمام عدسات الكاميرات في البيت الأبيض.

ويسعى الرئيس الأميركي أيضا إلى ممارسة المزيد من الضغوط للتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمّ التوصل إليه في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

المصدر: فرانس برس