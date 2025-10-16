الصين تدافع عن مشترياتها من النفط الروسي وترفض "ترهيب" ترامب

منذ 38 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- دافعت الصين، اليوم الخميس، عن مشترياتها من النفط الروسي، معتبرة أنها "مشروعة" ووصفت ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقفها بأنها محاولة "ترهيب".

مساء الأربعاء، أعلن ترامب أنّ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وعده بأن تتوقف الهند عن شراء النفط الروسي وأضاف "هذه خطوة كبيرة... الآن، عليّ أن أقنع الصين بأن تفعل الأمر نفسه".

وكان بوتين قد اتهم كلاً من الصين والهند بتمويل الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا عبر تلك المشتريات، كما طالب بأن يتوقف الحلفاء الأوروبيون فوراً عن شراء النفط من روسيا.

ولم تنف الهند أو تؤكد أي تغيير في سياساتها.

ورداً على سؤال الخميس بشأن نية ترامب ممارسة مزيد من الضغط على بكين قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان لصحافيين إن "الصين تقوم بتعاون طبيعي ومشروع في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة مع دول العالم بما فيها روسيا".

وأضاف أن "ما تقوم به الولايات المتحدة هو مثال نموذجي للترهيب الأحادي الجانب والإكراه الاقتصادي اللذين يقوضان بشكل خطير القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية ويهددان سلامة سلاسل الإمداد العالمية وثباتها".

وحذر من أنه في حال تعرض مصالح الصين للأذى فإنها "ستتخذ إجراءات مضادة حازمة وتحمي سيادتها بكل عزم".

وبكين وموسكو شريكان تجاريان رئيسيان. ولم تُندد الصين أبداً بالحرب الروسية في أوكرانيا، ولم تطالبها بسحب قواتها.

ولطالما اتهمت كييف والحكومات الغربية بكين بتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لموسكو.

"تبعات ضارة جداً"

انتقدت بكين الخميس أيضاً الإجراءات الأمريكية لتشديد ضوابط التصدير وفرض رسوم موانئ جديدة على السفن الصينية، معتبرة أن تلك التدابير كان لها تأثير "ضار جداً" على محادثات التجارة بين القوتين العظميين.

وبينما خفّت حدة التوترات بين واشنطن وبكين بعد بلوغها الذروة، لا تزال الهدنة هشة.

وبعد أن فرضت بكين ضوابط جديدة على تصدير تقنيات وعناصر المعادن النادرة، صرّح ترامب بأنه سيفرض رسوماً جمركية إضافية بنسبة 100% على واردات الولايات المتحدة من الصين اعتباراً من الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.

وأعلنت الولايات المتحدة في نيسان/أبريل أنها ستبدأ بتطبيق رسوم على جميع السفن التي تصنعها وتشغلها الصين، بعدما خلص تحقيق بموجب المادة 301 إلى أن هيمنة بكين على القطاع غير مبرَّرة.

تُتيح المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974 لواشنطن فرض عقوبات تجارية على الدول التي تُعتبر ممارساتها غير عادلة أو ضارّة بالتجارة الأمريكية.

وردّت بكين الأسبوع الماضي بإعلانها عن "رسوم موانئ خاصة" على السفن الأمريكية التي تدخل الموانئ الصينية. ودخلت مجموعتا الرسوم حيّز التنفيذ الثلاثاء.

وقالت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية هي يونغ تشيان الخميس إن الولايات المتحدة مضت قدماً في الإجراءات بينما "تجاهلت صدق الصين في المشاورات"، مما تسبب في "ضرر بالغ لمصالح الصين... وتبعات ضارة جداً".

وأضافت "يعرب الجانب الصيني عن استيائه الشديد ومعارضته القاطعة لسلسلة الإجراءات التي اتخذها الجانب الأمريكي".

وحثت واشنطن على "تصحيح ممارساتها الخاطئة فوراً" واحترام نتائج محادثات التجارة الأخيرة.

المصدر: فرانس برس