توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في إقليم كوردستان ووكالة التنمية الألمانية GIZ

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- بمشاركة ريبر أحمد، وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، وألبرِخت فون، القنصل العام الألماني في الإقليم، جرت اليوم مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز التنسيق المشترك للأزمات ووكالة التنمية الألمانية (GIZ)، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال إدارة الهجرة وتطوير الخدمات المؤسسية ذات الصلة.

وتهدف هذه الشراكة إلى دعم جهود وزارة الداخلية في تطوير نظام إداري متكامل للهجرة في إقليم كوردستان، والاستفادة من الخبرات الدولية والنماذج المتقدمة في هذا المجال، إلى جانب تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

وأوضح البيان أن التعاون بين الجانبين يشمل عدداً من البرامج العملية، من بينها تعزيز دور مركز استشارات الهجرة وتحسين نظام الإحالة الوطني، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوضيح الفرص القانونية المتاحة للهجرة إلى ألمانيا.

كما تتضمن المذكرة برامج لدعم العائدين من الخارج من خلال دمجهم في نظام الإحالة الوطني وربطهم بسوق العمل المحلي، في حين سيستفيد إقليم كوردستان من الخبرات الألمانية في بناء القدرات والتطوير المؤسسي والتدريب الفني والاستشاري.

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين كوردستان وألمانيا، وتسهم في تطوير سياسات الهجرة والإدارة المدنية، بما يخدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الإقليم.