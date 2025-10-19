الاتحاد الأوروبي يعقد اجتماعاً مع وفدي كوردستان والعراق لتعزيز التعاون

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يعقد مجلس التعاون في الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد، الاجتماع الرابع مع وفدي إقليم كوردستان والعراق.

ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق من جهة، والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، في مجالات الهجرة، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والاقتصاد، والطاقة.

وقال دلاور آژگايي، ممثل حكومة إقليم كوردستان لدى الاتحاد الأوروبي، لـ كوردستان24، إنّ وفد الإقليم سيكون برئاسة سفین دزيي، رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم، في حين سيكون وفد العراق برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين.

وأضاف أن أعضاء مجلس الاتحاد الأوروبي سيشاركون برئاسة كايا كالاس، المسؤولة عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وأشار ممثل حكومة الإقليم لدى الاتحاد الأوروبي إلى أن الاجتماع سيبدأ في الساعة السادسة مساءً بتوقيت كوردستان، وبعد انتهائه سيصدر الطرفان بيانًا مشتركًا يتضمن مزيدًا من التفاصيل.

وتعود العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإقليم كوردستان والعراق تعود إلى عام 2005، حين افتتح الاتحاد الأوروبي مكاتبه في أربيل وبغداد.

ومنذ عام 2022، يعقد مجلس الاتحاد الأوروبي اجتماعات سنوية مع وفدي الإقليم والعراق، ويُعدّ اجتماع هذا العام الاجتماع الرابع، والذي سيُعقد في لوكسمبورغ.