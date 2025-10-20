وزير الخارجية العراقي: مستعدون لتصدير المزيد من النفط إلى أوروبا

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- اجتمع الوفد المشترك من إقليم كوردستان والعراق مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. ووزير الخارجية العراقي يقول: نحن مستعدون لبيع المزيد من النفط إلى أوروبا إذا كانت بحاجة إليه.

بهدف تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والعراق من جهة، والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى، في مجالات الهجرة، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، والاقتصاد، والطاقة، وجّه مجلس التعاون الأوروبي دعوة إلى وفدٍ مشترك من الإقليم والعراق.

وترأس وفد إقليم كوردستان رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة الإقليم، سفین دزايي، فيما ترأس وفد العراق فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، وكان في استقبالهما كایا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وبعد انتهاء الاجتماع، أكدت كالاس في تصريحٍ خاص لـبارزان حسن، مراسل كوردستان24، على ضرورة تنويع مصادر الطاقة التي يعتمد عليها الاتحاد الأوروبي، مشددة على أن أوروبا لا تريد أن تكون مرتبطة بمصدرٍ واحد للطاقة.

وفي حديثها عن مضمون الاجتماع مع الوفد المشترك من إقليم كوردستان والعراق، أوضحت كالاس أن النقاش تركز على تطوير الخدمات العامة، وملف النفط والطاقة، وظاهرة الهجرة غير الشرعية.

من جانبه، صرّح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لوسائل الإعلام أن العراق يصدّر نحو 15% من نفطه إلى أوروبا، وهو مستعد لتزويدها بكمياتٍ أكبر إذا اقتضت الحاجة. وأضاف أن العراق تجاوز مرحلة الحديث عن الأمن فقط، وأصبح اليوم يلعب دورًا محوريًا في المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإقليم كوردستان والعراق تعود إلى عام 2005، حين افتتح الاتحاد الأوروبي مكاتبه في أربيل وبغداد.

ومنذ عام 2022، يوجّه مجلس الاتحاد الأوروبي سنويًا دعوة رسمية إلى الوفد المشترك من الإقليم والعراق للمشاركة في اجتماعات مجلس التعاون الأوروبي.