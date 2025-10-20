كوردستان توفّر مراكز تعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة في جميع محافظات الإقليم

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن معهد ذوي الاحتياجات الخاصة في أربيل، التحاق 14 طالباً جديداً خلال العام الدراسي 2025- 2026.

وقال مدير المعهد حسن يوسف لـ كوردستان 24، "التحق هذا العام 14 طالبًا بالمعهد، ويتغير عدد الطلاب المقبولين سنويًا، لكن يجب أن يكون القبول وفقًا للمعايير المحددة”.

وأشار يوسف إلى أنه "لا يجوز أن يزيد عدد الطلاب في أي صف عن ستة طلاب، وأنهم يدرسون في المعهد نفس المناهج التي تُدرّس في المدارس العادية",

لافتاً إلى وجود "بعض الدروس الإضافية الخاصة مثل كيفية استخدام العصا، وطريقة الكتابة بنظام برايل، وعدة مواد أخرى خاصة بالمكفوفين".

وقال إن العدد الإجمالي للطلاب من الذكور والإناث لهذا العام الدراسي هو 82 طالبًا.

وأضاف: بعد إكمال الصف التاسع يمكنهم الالتحاق بأي مدرسة إعدادية يرغبون بها، مشيراً إلى أن 13 طالبًا سيتخرجون من المعهد هذا العام.

ووفّرت حكومة كوردستان في جميع محافظات الإقليم معاهد ومراكز خاصة عبر توفير فرص التعليم للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.