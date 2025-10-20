نتنياهو اجتمع مع المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، غداة تصعيد ميداني هدّد بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت شوش بيدروسيان المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء في إحاطة صحافية "اجتمع رئيس الوزراء نتنياهو في وقت سابق اليوم مع المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر لمناقشة المستجدات والتحديات في المنطقة".

وأضافت أن نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس سيزور مع زوجته الدولة العبرية "لبضعة أيام، وسيلتقي رئيس الوزراء" من دون تحديد موعد الزيارة.

وفي وقت لاحق الاثنين، أكد نتنياهو أن الزيارة ستبدأ الثلاثاء، وقال في كلمة أمام الكنيست "غداً سيصل نائب الرئيس جاي دي فانس... وسنبحث أمرين: التحديات الأمنية التي نواجهها، والفرص الدبلوماسية المتاحة أمامنا"، مضيفاً "سنتغلب على التحديات ونغتنم الفرص".

وكان فانس قد دعا الأحد دول الخليج إلى إنشاء "بنية تحتية أمنية" بهدف ضمان نزع سلاح حماس، وهو جزء أساسي من خطة انهاء الحرب في غزة والتي يرعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.