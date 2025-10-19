الأشجار ضحية الحملات الانتخابية في العراق: 250 ألف شجرة متضررة (مرصد بيئي)

منذ 34 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- كشف مرصد العراق "الأخضر" البيئي عن تضرر آلاف الأشجار وأنابيب المياه ومنصفات الشوارع، بسبب الحملات الانتخابية التي انطلقت منذ الـ 3 اكتوبر تشرين الأول الحالي.

وقال المرصد في تقريرٍ له، اليوم الأحد، إن نحو 250 ألف شجرة توزعت على 15 محافظة تضررت بسبب الحملات الانتخابية للمرشحين.

موضحاً أن الأضرار توزعت ما بين قطع الأشجار وثقبها وتكسير الأغصان لتعليق صور المرشحين، مشيراً إلى سقوط بعضها.

يأتي ذلك، بينما أشاد المرصد بوجود التزام بضرورة الابتعاد عن الأشجار في مسألة الحملات الانتخابية في محافظات الإقليم الأربع.

وأكّد التقرير أن هناك عدد من المنصفات الطرقية التي تضررت بشكل تام رغم أعمال الاهتمام والتنظيف التي أجرتها أمانة بغداد عليها في الآونة الاخيرة.

لافتاً إلى أن تثبيت صور ولافتات المرشحين عليها "تسبب بتضرر النباتات والعشب المزروع ضمن تلك المنصفات، ناهيك عن استخدام الإسمنت في تثبيت دعايات المرشحين".

ونبّه المرصد الحقوقي إلى أن هناك تضرر للمرشات وأنابيب المياه الموجودة في المنصفات الوسطية، بسبب عمليات تثبيت تلك الدعايات.

داعياً إلى ضرورة فرض غرامات على أصحاب الحملات المخالفة إلى الضعف بسبب الأضرار التي لحقت بالأشجار والمنصفات الوسطية والمزروعات وحتى المشاريع التي أقيمت على تلك الجزرات مثل: النافورات الصغيرة، والديكورات الضوئية التي غابت بسبب كثافة الدعاية الانتخابية، والصور التي علقت في تلك الأماكن.

وخلص المرصد في تقريره إلى أن كل ما حصل هو نتاج عدم التزام المرشحين بقواعد الدعاية الانتخابية رغم إصدار المفوضية وأمانة بغداد والبلديات تعليماتٍ بضرورة الالتزام بها لسهولة رفعها بعد انتهاء الحملة الشهر المقبل.