زاخو تستعد لانطلاق مهرجان الرمان والعسل بنسخته الثالثة

منذ 37 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- تستعد مدينة زاخو، يوم غدٍ الاثنين، لاحتضان فعاليات مهرجان الرمان والعسل بنسخته الثالثة، والذي سيُقام عند جسر دلال التاريخي ابتداءً من الساعة 11:00 صباحًا، ويستمر حتى منتصف الليل.

وبحسب قول محمد سلمان مدير عام الزراعة في زاخو بتصريح له لكوردستان24، يأتي تنظيم المهرجان هذا العام بعد النجاح الذي حققته النسخ السابقة، حيث تم تمديد فعالياته ليومين كاملين لإتاحة الفرصة أمام عدد أكبر من الزوار والمشاركين.

وواشار سلمان ان المهرجان يهدف إلى دعم المزارعين ومربي النحل المحليين عبر توفير منصة لتسويق منتجاتهم وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والسياحية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الزراعي في المنطقة.

ومن المقرر أن يشارك في المهرجان هذا العام 16 من أصحاب بساتين الرمان و15 من مربي النحل الذين سيعرضون أجود أنواع منتجاتهم أمام الزوار من مختلف مناطق كوردستان والعراق.

ويُنظم الحدث بالتعاون بين المديرية العامة للزراعة في زاخو وإدارة زاخو المستقلة ومجموعة كافين، وسط استعدادات كبيرة لضمان نجاح المهرجان وتوفير أجواء احتفالية وثقافية مميزة.