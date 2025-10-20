مباحثات عراقية – أوروبية لتوسيع الشراكة في ملاحقة الجرائم العابرة للحدود

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- بحث رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، القاضي علي حسين، مع وفد قضائي رفيع المستوى من وكالة الاتحاد الأوروبي "يوروجست" التعاون الدولي وتبادل الخبرات في ملفات مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة العابرة للحدود والإبادة الجماعية.

وقال إعلام القضاء في بيانٍ له، إن "رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي القاضي، علي حسين جفات، استقبل في مقر المركز في بغداد وفدًا رفيع المستوى ضم عدد من القضاة والمدعين العامين، من وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي الجنائي "يوروجست".

وأكد القاضي جفات، حسب البيان، على "أهمية هذه الزيارة في توسيع مجالات التعاون الدولي وتبادل الخبرات القانونية، لا سيما في ملفات مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة العابرة للحدود والإبادة الجماعية"، وفق وكالة (واع).

وأضاف البيان، "جرى خلال اللقاء بحث آليات التعاون المستقبلي بين المركز ووكالة يوروجست، بما في ذلك تبادل المعلومات والأدلة، وتطوير القدرات الفنية والقانونية، وإمكانية تشكيل فرق تحقيق مشتركة (JITs) في القضايا ذات الطابع الدولي".

وتابع "استعرض رئيس المركز الجهود التي يبذلها المركز الوطني في توثيق الجرائم الإرهابية ودعم التحقيقات الدولية".

مؤكداً حرص مجلس القضاء الأعلى على تعزيز الشراكات مع المؤسسات القضائية الأوروبية بما يخدم العدالة وسيادة القانون وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون القضائي بين الجانبين.