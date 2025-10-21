السلطات السورية تعلن ضبط نحو 12 مليون حبة كبتاغون

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)أعلنت وزارة الداخلية السورية الإثنين ضبط نحو 12 مليون حبة كبتاغون بحوزة شبكة لتهريب المخدرات في ريف دمشق وتوقيف المسؤول عنها، وذلك في إطار جهودها لمكافحة التهريب وتجفيف منابعه.

وتعدّ الكمية المضبوطة من بين الأكبر منذ وصول السلطة الانتقالية إلى الحكم.

ونقل بيان لوزارة الداخلية عن مدير إدارة مكافحة المخدّرات العميد خالد عيد قوله إنّه بعد "عمليات رصد وتعقّب دقيقة لإحدى شبكات تهريب المخدرات التي كانت تسعى لتهريب كميات ضخمة من المواد المخدّرة خارج البلاد"، جرى "ضبط نحو 12 مليون حبّة من مادة الكبتاغون المخدّرة في منطقة الضمير، وإلقاء القبض على مسؤول الشبكة".

وأشار إلى مصادرة الكمية المضبوطة تمهيدا لإتلافها، وإحالة المقبوض عليه إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه.

وهذه العملية "النوعية"، وفق عيد، تأتي "ضمن النهج الحازم لإدارة مكافحة المخدرات في مواجهة التهريب، وتجفيف منابعه، وملاحقة المروّجين".

وشكّل الكبتاغون أكبر صادرات سوريا إبان الحرب التي اندلعت في العام 2011. وكان بيع هذه المادة المنشّطة وغير القانونية يعدّ مصدرا أساسيا لتمويل نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

ومنذ إطاحة الأسد، أعلنت السلطات الجديدة ضبط الملايين من حبوب الكبتاغون في مناطق عدّة في البلاد، لكنّ التهريب لم يتوقّف.

ولا تزال الدول المجاورة لسوريا تعلن بين الحين والآخر ضبط كميات كبيرة من هذه المادة المخدرة.

AFP