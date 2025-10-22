أرسنال يهزم أتلتيكو مدريد برباعية في دوري الأبطال

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- واصل أرسنال متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم بدايته المثالية في مسابقة دوري أبطال أوروبا بإكرامه وفادة ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني 4-0 الثلاثاء على ملعب الإمارات في لندن في الجولة الثالثة من دور المجموعة الموحدة.

ويدين أرسنال بفوزه الى لاعبيه الدوليين البرازيليين قطب الدفاع غابريال ماغاليش والمهاجم غابريال مارتينيلي، حيث افتتح الاول التسجيل في الدقيقة 57، وعزز الثاني النتيجة في الدقيقة 64، قبل أن يصنعا ثنائية السويسري فيكتور يوكيريس في الدقيقتين 67 و71.

وهو الفوز الثالث تواليا للنادي اللندني فاستمر في مشاركة الصدارة مع باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب وإنتر ميلان الإيطالي وصيفه، فيما مُني أتلتيكو مدريد بخسارته الثانية بعد الاولى أمام مضيفه ليفربول الانكليزي 2-3 في الجولة الاولى فتجمد رصيده عند ثلاث نقاط من فوزه على أينتراخت فرانكفورت 5-1 وتراجع الى المركز الثامن عشر.

وانتظر رجال المدرب الاسباني ميكل أرتيتا الشوط الثاني لترجمة أفضليتهم الى رباعية نظيفة.

وضغط أرسنال منذ البداية وكاد يفتتح التسجيل عبر إبيريتشي إيزي من تسديدة قوية من خارج المنطقة ارتطمت بقدم المهاجم الارجنتيني نيكولاس غونساليس ارتدت من العارضة الى ديكلان رايس الذي سددها فوق العارضة (5).

وتدخل حارس المرمى الدولي السلوفيني يان أوبلاك في توقيت مناسب لقطع انفراد القائد بوكايو ساكا داخل المنطقة (18).

وكاد الارجنتيني خوليان الفاريس يفعلها بتسديدة خادعة من الجهة اليمنى مستغلا كرة لعبه بسرعة من التماس مواطنه جوليانو سيميوني، نجل المدرب دييغو، بعد خروج خاطئ للحارس الاسباني دافيد رايا من عرينه في ابعاد كرة طويلة من أمام سيميوني، لكنها مرت بجوار القائم الايمن البعيد للمرمى الخالي (25).

وسدد المدافع الهولندي يوريان تيمبر كرة زاحفة من خارج المنطقة بين يدي أوبلاك (26).

وسجل مارتينيلي هدفا اثر متابعته تمريرة عرضية للقائد بوكايو ساكا لكنه الغي بداعي التسلل (36).

وكان ألفاريس أول المهددين لمرمى أرسنال مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية رائعة من خارج المنطقة ارتدت من العارضة (49).

لكن رد المدفعجية كان قويا، فافتتحوا التسجيل عبر غابريال عندما استغل كرة من ركلة حرة جانبية انبرى لها رايس فتابعها برأسه من مسافة قريبة على يمين أوبلاك (57).

وأنقذ غابريال مرمى فريقه من هدف التعادل بعد ثوان قليلة اثر وضع قدمه امام كرة قوية لسيميوني من مسافة قريبة حيث تحولت الكرة الى ركنية لم تثمر (58)، وكاد مواطنه غونزاليس يفعلها برأسية قوية من مسافة قريبة اثر عرضية لدييغو يورنتي لكن كرته مرت بجوار القائم الايسر لرايا (62).

وأضاف مارتينيلي الهدف الثاني بتسديدة زاحفة بيمناه من داخل المنطقة اثر تمريرة من مايلز لويس-سكيلي أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة للحارس أوبلاك (64).

ووجه يوكيريس الضربة القاضية للضيوف بتسديدة ارتطمت بقدم غونساليس وعانقت الشباك اثر تسديدة لايزي من داخل المنطقة (67).

وأضاف يوكيريس هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه مستغلا رأسية لغابريال اثر ركلة ركنية لرايس فتابعها من مسافة قريبة داخل المرمى (71).

AFP