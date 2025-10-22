صرح طبي حديث بدهوك ينهي معاناة السفر.. مستشفى "شورش-هيتيت" يفتح أبوابه أمام المرضى

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- في خطوة تمثل نقلة نوعية للخدمات الصحية في محافظة دهوك، تم افتتاح مستشفى "شورش-هيتيت" العام في ناحية ديرلوك التابعة لقضاء العمادية.

هذا الصرح الطبي الحديث، الذي تم تشييده وتجهيزه وفقًا لأحدث المعايير العالمية، سيخدم أكثر من 250 ألف مواطن في المنطقة، منهيًا بذلك معاناة طويلة من السفر لمسافات طويلة للحصول على الرعاية الطبية.

تم بناء المستشفى على مساحة 43 ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية بلغت 43 مليون دولار. وقد صُمم ليكون منشأة طبية متكاملة تضم أحدث التجهيزات والمعدات الطبية.

تجهيزات عالمية وخدمات متكاملة

يضم المستشفى، الذي يتسع لـ 100 سرير، كوادر طبية وإدارية تتجاوز 200 موظف، من بينهم 25 طبيبًا متخصصًا. وقد تم تجهيزه بأقسام طبية متطورة تشمل:

ست غرف عمليات كبرى وصغرى.

قسم طوارئ واستقبال مجهز بالكامل.

أقسام الأشعة، السونار، والمفراس (CT Scan)، والرنين المغناطيسي (MRI).

وحدة غسيل الكلى.

قسم العلاج الطبيعي.

مختبرات متطورة وصيدلية.

قسم الولادة وغرف الإنعاش.

ومن المتوقع أن يستقبل المستشفى أكثر من 300 مريض يوميًا، مما سيخفف الضغط بشكل كبير عن مستشفيات مركز المحافظة.

تصريحات المسؤولين: "نقلة نوعية للخدمات الصحية"

أكد المسؤولون أن افتتاح المستشفى يمثل إنجازًا استراتيجيًا للمنطقة. وفي هذا السياق، صرح الدكتور عكید أمير، مدير المستشفى، قائلاً:

"هذا المستشفى تم تجهيزه بأحدث الأجهزة المتطورة، بما في ذلك أجهزة الرنين المغناطيسي والمفراس، وهي من أحدث الأجهزة على مستوى العالم. لن يحتاج أهالي المنطقة بعد الآن للذهاب إلى مركز المدينة لتلقي هذه الخدمات. لدينا أكثر من 200 موظف معينين بعقود من قبل حكومة إقليم كردستان، بالإضافة إلى أكثر من 25 طبيبًا متخصصًا ومقيمًا لخدمة أهالي المنطقة."

من جانبه، أشار د. أفراسياب موسى – المدير العام لصحة محافظة دهوك، إلى أن المستشفى سيقدم خدمات لم تكن متوفرة في السابق، قائلاً:

"بعض الخدمات التي ستقدم هنا لم تكن متوفرة حتى في مستشفى العمادية. لقد تم بناء هذا المستشفى بجودة عالية جدًا وتم توفير أغلى وأحدث الأجهزة الطبية له."

فرحة المواطنين: "نهاية لمعاناة طويلة"

استقبل أهالي المنطقة افتتاح المستشفى بفرحة غامرة، معتبرين أنه سيضع حدًا لمشقة السفر والتكاليف الباهظة التي كانوا يتكبدونها.

يقول المواطن دلكش صالح:

"في السابق، كنا نضطر للذهاب إلى العمادية أو دهوك في الحالات الطارئة، وهذا كان صعبًا للغاية. افتتاح هذا المستشفى سيحل الكثير من مشاكلنا، وسيستفيد منه الجميع."

ويضيف المواطن سردار ياسين:

"لم نكن نملك مستشفى قريبًا، وكنا ننقل مرضانا إلى العمادية ومنها إلى دهوك. الآن، أصبح المستشفى قريبًا وسيستفيد منه أهالي ديرلوك وسيري والعمادية جميعًا."

أما المواطن شير ابراهيم جعفر، فقد عبر عن ارتياحه قائلاً:

"كنا نواجه صعوبات كبيرة عند نقل مرضانا، خاصة الحالات الحرجة. هذا المستشفى جيد جدًا للناس، ونأمل أن يحل مشاكلنا الصحية."

وفي كلمة شكر، قال المواطن محمد هتيتي:

"نقدم شكرنا الجزيل للسيد رئيس الوزراء مسرور بارزاني على هذه المبادرة، التي كانت بمثابة هدية لهذه المنطقة التي قدمت الكثير من التضحيات."

بهذا المشروع، تدخل الخدمات الصحية في قضاء العمادية والمناطق المحيطة به مرحلة جديدة من التطور، مما يضمن توفير رعاية طبية عالية الجودة وقريبة من المواطنين.