برشلونة يكتسح أولمبياكوس بسداسية في أبطال أوروبا

أربيل (كوردستان 24)- اكتسح برشلونة فريق أولمبياكوس اليوناني ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

وتغلب برشلونة على أولمبياكوس بستة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في افتتاح الجولة الثالثة من البطولة.

وحقق لامين يامال رقما قياسيا بمشاركته في المباراة بالمشاركة في 25 مباراة كأصغر لاعب يصل لذلك الرقم في دوري أبطال أوروبا متخطيا زائير إيمري لاعب باريس سان جيرمان.

وانتهى الشوط الأول بهدفين دون مقابل سجلهما فيرمين لوبيز في الدقيقتين 7 و39.

ومع بداية الشوط الثاني سجل أيوب الكعبي هدف تقليص الفارق لأولمبياكوس في الدقيقة 50 قبل أن يتم إلغاء الهدف بسبب لمسة يد ثم العودة لاحتساب ركلة جزاء على إيريك جارسيا.

ونجح أيوب الكعبي في تسجيل هدف أولمبياكوس من ركلة جزاء في الدقيقة 54.

وتعرض هيزي لاعب أولمبياكوس للطرد بسبب بطاقتين صفراوتين في الدقيقة 59.

واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لبرشلونة بعد العودة لتقنية الفيديو ومشاهدة عرقلة ماركوس راشفورد.

وسجل لامين يامال ركلة الجزاء في الدقيقة 68.

ونجح راشفورد في تسجيل هدفين بالدقيقتين 74 و80.

بينما سجل فيرمين لوبيز ثالث أهدافه "هاتريك" في الدقيقة 76.

ورفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط من انتصارين وهزيمة، بينما أولمبياكوس تجمد رصيده عند نقطة واحدة.