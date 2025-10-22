مسرور بارزاني: حكومة كوردستان تسعى لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين ضمن مناطقهم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 22 تشرين الأول 2025، أن حكومة إقليم كوردستان تسعى لتوفير الخدمات الطبية للمواطنين ضمن مناطقهم.

وجاء ذلك خلال مراسم افتتاح مستشفى شورش هيتيت في آميدي (العمادية)، حيث تفقد أقسام المستشفى، وأجرى أحاديث مقتضبة مع القائمين على العمل، والأطباء والعمال في المستشفى.

وأعرب رئيس الحكومة عن سعادته ببناء هذه المستشفى، والتي ستقتصر المسافات على المرضى، ليتمكنوا من تلقي العلاج داخل المنطقة، دون تكبد عناء السفر إلى مراكز المحافظات.

وقال مسرور بارزاني: "نريد تقديم المزيد من الخدمات لهذه المنطقة، حيث بنيت هذه المستشفى بناءً على طلب المواطنين، الذين كانوا يضطرون للتوجه إلى مناطق أخرى، لتلقي العلاج، خاصة في الشتاء حيث الأمطار والثلوج تجعل الطريق أصعب، على المريض"، وعبر عن ارتياحه للمستوى الحديث الذي بني عليه المستشفى، واحتوئه على أفضل الأجهزة الطبية الحديثة.

كما أعرب رئيس الحكومة، عن ثقته بالكادر الطبي للمستشفى، مجدداً التأكيد على أن المواطنين لن يضطروا بعد الآن لتلقي العلاج خارج منطقتهم، وقال: أن مواطني العمادية يستحقون أن نقدم لهم كافة الخدمات، لأنهم قدموا العديد من التضحيات في سبيل هذه الأرض".

ومضى في القول: "بتوجيه من الرئيس بارزاني كان من الضروري أن نقدم خدمة أكبر لهذه المنطقة. كما أن مطلب الأهالي كان بناء مستشفى متقدم لهم، لأنهم في كثير من الأحيان، خاصة في فصل الشتاء، بسبب الثلوج، لا يستطيع المرضى الوصول إلى مستشفيات دهوك، آميدي وأربيل؛ لذلك تقرر إنشاء هذا المستشفى."

وفي الختام، جدد رئيس الحكومة التأكيد على أن أهالي تلك المنطقة قدموا تضحيات كبيرة، وأن العديد من الثورات الكوردية انطلقت من هناك، ولهذا فإن من واجب الحكومة الآن أن تقدم لهم أفضل الخدمات".

وأفتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 22 تشرين الأول 2025 مستشفى (شورش هيتيت) في آميدي (العمادية).

يذكر أنه، وبأحدث التصاميم المعمارية وبأجهزة طبية حديثة تضاهي المعايير العالمية، تفتح حكومة إقليم كوردستان مستشفى "شورش هيتت" العام في ناحية ديرالوك التابعة لقضاء آميدي (العمادية) بمحافظة دهوك، وذلك على مساحةٍ تبلغ 43 ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية وصلت إلى 43 مليون دولار.

المستشفى الجديد يضم 200 موظفٍ طبي وإداري، بينهم 25 طبيباً اختصاصياً، إضافةً إلى أجهزة تشخيص وعلاج متقدمة، ويستقبل يومياً نحو 300 مريض من مختلف مناطق قضاء آميدي والنواحي المجاورة.

د. عگيد أمير – مدير مستشفى شورش هيتت قال لكوردستان24:

“افتتاح هذا الصرح يمثل نقلة نوعية في الخدمات الصحية بالمنطقة، وسيساهم في تخفيف الضغط عن مستشفيات دهوك وتقديم علاج متطور للمواطنين داخل مناطقهم.”

يضم المستشفى 100 سرير و6 صالات للعمليات الجراحية (الكبرى والصغرى)، إضافةً إلى أقسام الطوارئ، والعناية المركزة، والعيون، والمختبرات، والأشعة، والنسائية والتوليد، والأطفال، وغسيل الكلى، والعلاج الطبيعي، وسائر الأقسام الطبية التخصصية.

ومن المتوقع أن يستفيد من خدمات المستشفى نحو 250 ألف مواطن في حدود قضاء آميدي، حيث ستُقدم لهم خدمات علاجية وتشخيصية متطورة ضمن خطة حكومة إقليم كوردستان لتحديث القطاع الصحي في المناطق الجبلية والبعيدة.

د. أفراسياب موسى – المدير العام لصحة محافظة دهوك:

“مستشفى شورش هيتت جزء من مشروع شامل لتطوير البنية التحتية الصحية في دهوك، ويمثل نموذجاً ناجحاً للتوزيع العادل للخدمات الطبية المتقدمة في جميع الأقضية والنواحي.”

تتألف البنية التحتية للمستشفى من ثلاثة مبانٍ رئيسية، وتضم مناطق خاصة لاستراحة الكوادر الطبية، وسكن الممرضين والممرضات، بالإضافة إلى حدائق خارجية، وممرات خضراء، وأماكن مخصصة للمرضى والمراجعين لضمان بيئة علاجية مريحة ومتكاملة.

يأتي افتتاح مستشفى شورش هيتت ليؤكد التزام حكومة إقليم كوردستان – ضمن برامج الكابينة التاسعة – بتطوير قطاع الصحة العامة وتوفير الخدمات المتقدمة لجميع المواطنين دون الحاجة للسفر إلى المدن الكبرى.

إنه إنجاز طبي جديد يضع قضاء آميدي على خريطة التنمية الصحية في الإقليم.