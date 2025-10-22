أوميد خوشناو: تجديد 26 ملعباً وبناء آخر في محافظة أربيل

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلن محافظ أربيل أوميد خوشناو، أنّ العديد من الملاعب الواقعة ضمن المحافظة كانت بحاجة إلى إعادة تأهيل منذ فترة طويلة، لذلك تقرر – في إطار خدمة شريحة الشباب، ولا سيما الرياضيين في المدينة – تنفيذ مشروع لتجديد عدد من الملاعب.

وأشار خوشناو في مؤتمرٍ صحفي، إلى أنه بعد إيصال مطالب الرياضيين إلى رئيس الوزراء، تمت الموافقة على إعادة تأهيل 26 ملعباً ضمن حدود محافظة أربيل في المرحلة الأولى، إضافةً إلى إنشاء ملعبٍ جديدٍ بمساحة أحد عشر لاعباً في ناحية حرير.

وقال خوشناو: من أجل تنفيذ هذا المشروع بأسرع وقت، وقّعنا اليوم الأربعاء عقداً مع إحدى الشركات لتنفيذ الأعمال، وبكلفة تقدَّر بـ أربعة مليارات وسبعمئة مليون دينار، تشمل إعادة تأهيل 26 ملعباً وبناء ملعب أحد عشر لاعباً جديداً.

وأضاف المحافظ أن من بين الملاعب الـ 26، هناك 16 ملعباً سداسياً و10 ملاعب أحد عشر لاعباً.

معرباً عن أمله في أن يشكّل إنجاز هذا المشروع دفعة جديدة للحركة الرياضية في المدينة.

مؤكداً أن هذه الملاعب ستخدم المنتخبات الوطنية، لأنها تمثّل الأساس لبناء الرياضيين الذين يمكن لأندية كوردستان الاستفادة من مهاراتهم لاحقاً.

واختتم خوشناو قائلاً: إن الشركة المنفذة ستباشر أعمالها في أقرب وقت ممكن.

موجهاً التهنئة للرياضيين الذين طالبوا بتنفيذ هذا المشروع، معبّراً باسمهم عن الشكر لرئيس الوزراء مسرور بارزاني على موافقته ودعمه لهذا المشروع في ظل الظروف الصعبة، استجابةً لرغبة الشباب والرياضيين.