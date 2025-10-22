مسرور بارزاني لـ كوردستان24: حكومة إقليم كوردستان ستواصل تقديم أفضل الخدمات لمواطني آميدي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تحدث رئيس حكومة إقليم كوردستان ونائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني؛ مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، 22 تشرين الأول 2025، في تصريح خاص لـ كوردستان24، عن زيارته لمنطقة آميدي والحملة الانتخابية، للانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق.

وفي معرض رده على سؤال، حول أهمية المشاريع التي تم تنفيذها ضمن حدود آميدي، أعلن رئيس الوزراء مسرور بارزاني أن سكان منطقة آميدي قدموا تضحيات كبيرة، وأن حكومة إقليم كوردستان ستواصل تقديم جميع الخدمات لهم، لأنهم يستحقون أفضل خدمة.

وبشأن الحملة الانتخابية، قال مسرور بارزاني: "مع اقتراب موعد الانتخابات، نطالب المواطنين أن يمنحوا الثقة لمرشحي الحزب الديمقراطي الكوردستاني كي يتمكنوا من الدفاع عن حقوقهم بفعالية أكثر".

وأكد نائب رئيس الحزب أن تصويت المواطنين لمرشحي الحزب سيمكن حكومة إقليم كوردستان من تقديم المزيد من المشاريع الخدمية لسكان منطقة آميدي وجميع المناطق الأخرى من كوردستان.

وأجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، زيارة لقضاء العمادية في محافظة دهوك، حيث افتتح مستشفى شورش – هتيت، والفندق الحجري في سرسنك، كما اجتمع بجمع غفير من مواطني القضاء.

ووعد رئيس الحكومة مواطني العمادية بالمزيد من الخدمات، وذلك بناء على توجيهات الرئيس بارزاني، ولأن شعب المنطقة يستحق ذلك، بعد التضحيات التي بذلها، والنضال الطويل في سبيل كوردستان.