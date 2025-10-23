علي تتر: منطقة بهدينان تشهد تطوراً كبيراً وتحقق تقدماً ملحوظاً في ظل التشكيلة الحكومية التاسعة

منذ 31 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أشار محافظ دهوك علي تتر، إلى أن أنه في عهد التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، شهدت منطقة بهدينان تطوراً كبيراً وحققت تقدماً ملحوظاً.

وأضاف تتر لـ كوردستان24: خلال عهد التشكيلة التاسعة، نُفذ عدد كبير من المشاريع في جميع القطاعات ضمن حدود المحافظة، والتي سهلت وقدمت فوائد كبيرة للمواطنين، ففي قضاء العمادية وحده تم تنفيذ مشاريع بقيمة 96 مليار دينار.

محافظ دهوك قال: طريق گۆپاڵ - ڕۆڤیە،، وإكمال مشروع مياه العمادية، إنشاء مستشفى الطوارئ في مركز دهوك، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المستشفيات الأخرى وإنشاء مستشفى معالجة السرطان، والطريق المزدوج بين أربيل ودهوك، وكذلك الطريق المزدوج لـ لالش، وإكمال جامعة أكري ومشروع مياه أكري، هذه بعض من المشاريع المهمة والاستراتيجية التي تم تنفيذها في تلك المنطقة ضمن التشكيلة التاسعة.

وأضاف: دهوك من حيث الخصوبة والمجال الزراعي تحتل المرتبة الأولى على مستوى العراق، وخاصة في السنوات الأخيرة، حيث أُولي اهتمام لم تشهده سابقاً في تاريخ العراق وإقليم كوردستان بالقطاع الزراعي.

وأشار إلى أن التشكيلة التاسعة طورت قطاع السياحة في منطقة بهدينان ونفذت فيها أكبر عدد من المشاريع السياحية، لكننا نريد المزيد من العمل في هذا المجال، وقد طلبنا من المستثمرين تنفيذ المزيد من المشاريع السياحية، خاصة في جبل گارە ، حيث يزور عدد كبير من السياح المنطقة في فصل الشتاء.

وأضاف: في عام 2020، عندما زار مسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كوردستان، تلك المدينة، طلب منا أن نعمل بشكل عادل، ولهذا السبب أصبحت الخدمات متنوعة، وإحدى القرى بسبب صعوبة الطريق إليها تم شق طريق جديد إليها للمرة الأولى، لأن التشكيلة التاسعة تولي اهتماماً كبيراً بالمناطق خارج مراكز المدن.

علي تتر، كعضو في اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، قال: تشهد دهوك حملة انتخابية هادئة، والحزب هو سبب الاستقرار والأمن في دهوك، كوادر وأنصار الحزب خدموا جميع أبناء كوردستان.