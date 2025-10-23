مسرور بارزاني: حكومة كوردستان تسعى لتجنب تأثيرات التغير المناخي بتعزيز الأمن المائي للإقليم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد رئيس حكومة كوردستان، اليوم الخميس 23 تشرين الأول 2025، أن حكومة كوردستان تسعى لتجنب تأثيرات التغيّر المناخي بتعزيز الأمن المائي للإقليم.

وجاء ذلك خلال مراسم افتتاح، مشروع مياه قوشتبة، الذي سيحل مشكلة المياه في قضاء قوشتبة وناحية بستانه و72 قرية في المنطقة لمدة تصل إلى 20 عامًا قادمة. ويُعد هذا المشروع أحد المشاريع الناجحة والهامة للتشكيلة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان.

شعرنا بمخاوف نقص المياه، منذ فترة طويلة

وقال مسرور بارزاني: "من المهم أن نحافظ على الماء، فهو نعمة عظيمة أنعم الله بها علينا، ويجب أن نستفيد منها بأفضل طريقة، وألا نهدرها، لقد شعرنا بمخاوف نقص المياه، منذ فترة طويلة بسبب توسع المدن وزيادة الطلب على المياه، نحن بحاجة إلى أن يصل مشروع الماء إلى جميع المدن والبلدات والقرى".

حماية الأمن المائي مسؤولية الجميع

وأضاف: "حماية المياه مسؤولية الجميع، يجب علينا جميعاً أن نحافظ على مياهنا وبيئتنا بحذر شديد. في السنوات الماضية كان هطول الأمطار قليلاً وجفت الأنهار في العديد من المناطق، وتأثير قلة الأمطار في العراق واضح جداً، ونحن أيضاً لسنا بمنأى عن ذلك. للأسف، لا يمكننا سوى التقليل من الأضرار والخسائر الناتجة عن قلة المياه على بيئتنا. آمل أن لا يكون هذا العام مثل السنوات الماضية، وأن يمنّ الله العظيم علينا بأمطار الرحمة، وألا نعاني من شح المياه أكثر من ذلك".

نقص المياه يتسبب بنزوح المواطنين

وتابع: "الخطر الناتج عن نقص المياه يأتي مع مخاطر أخرى، خاصة فيما يتعلق بموضوع نزوح المواطنين من مكان إلى آخر؛ لأن حياة الإنسان كذلك، فهو يبحث دائماً عن الماء. إذا لم يكن هناك ماء في مكان ما وتحول إلى صحراء، يضطر الناس إلى الانتقال إلى مكان آخر يوجد فيه ماء وتتوفر فيه مقومات الحياة. لقد بذلنا جهوداً جادة مع أصدقائنا في الخارج لكي يساعدونا، حتى نتمكن من إيجاد حل لمشكلة تغير المناخ التي أصبحت الآن قضية عامة على مستوى العالم".

سنحل مشكلة المياه في السليمانية

وأردف: "خلال الأيام القليلة الماضية قررنا إنشاء مشروع مياه كبير في دوكان بالسليمانية، والذي بلا شك سيضع حداً لمشكلة أزمة المياه في السليمانية. وآمل أن تُنفذ المشاريع الأخرى في أقرب وقت، حتى لا يبقى أي مكان في كوردستان يعاني من مشكلة أو أزمة نقص المياه".

علينا نشر ثقافة عدم هدر المياه

ودعا المدارس، وأئمة الجوامع، والمثقفين، إلى نشر ثقافة عدم هدر المياه، وقال "إنها نعمة عظيمة، ولكن يجب أن نستفيد منها بأفضل طريقة ممكنة. بلا شك، يمكننا جعل وطننا أفضل بكثير إذا عرفنا كيف نستفيد من هذه النعمة التي وهبنا الله إياها".

الخدمة الحقيقية تتطلب الإخلاص

ومضى في القول: "لقد عملنا كثيراً من أجل أن نكون على مستوى تلك الثقة التي منحنا إياها المواطنون، وأن نقدم خدماتنا لهم، ليس فقط الماء، بل مشاريع الإنارة، تعبيد الطرق، رقمنة الخدمات، القطاع الصحي، والقطاع التربوي. كل هذا كان واجبنا ولم نمنّ به أبداً، ودائماً كانت رغبتنا أن نخدم شعبنا بأفضل طريقة ممكنة. الخدمة الحقيقية لا تحتاج إلى مقابل، فقط تتطلب الإخلاص، من يريد أن يخدم عليه أن يكون مخلصاً بما يكفي ليتمكن من تقديم الخدمة".

الثروة الوطنية ملك كافة مواطني كوردستان

واسترسل: "الثروة الوطنية ملك كافة مواطني كوردستان، وليس ملكاً خاصاً لأي شخص. يجب أن يستفيد الشعب من هذا النظام بأفضل طريقة ممكنة. نحن مستمرون في خدمتكم ما دمتم تثقون بنا، ونعتبر خدمتكم شرفاً وفخراً لنا. آمل أن تواصلوا إعمار كوردستان".

كما قال: "إيقاظ الوعي قضية مهمة، ليست فقط قضية المياه، بل حماية البيئة بشكل عام، يجب أن تصبح ثقافة نلتزم بها جميعاً".

مشروع مياه قوشتبة

وافتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس 23 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

ومن أبرز إنجازات المشروع إغلاق 112 بئراً، ويستفيد منه 63 ألف شخص، ويوفر 72 ألف متر مكعب من المياه كل 24 ساعة.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قد وضع حجر الأساس للمشروع العام الماضي، وكان من المقرر الانتهاء منه في غضون عامين، إلا أنه سينجز قبل موعده.

وتبلغ كلفة المشروع 222 مليار دينار، ويُنفذ بيد عاملة محلية، ويقدم مياه الشرب والريّ لقضاء قوشتبة وناحية بستانه و72 قرية في المنطقة.

وتم إنجاز 100% من مدخلات المياه، وبلغت نسبة إنجاز المشروع حتى الآن 81%. كما تم الانتهاء من مد 37 كيلومترًا من خطوط أنابيب بقطر 800 ملم إلى قوشتبة، و263 كيلومترًا من خطوط أنابيب بقطر 90 إلى 500 ملم لتغذية جميع القرى.

ويبلغ طول خط الكهرباء الرئيسي للمشروع 37 كيلومترًا، بقدرة 33 كيلوفولت، ويُوفّر المشروع 3000 متر مكعب من المياه النظيفة في الساعة وفقًا للمعايير الدولية ليستفيد منها 240 ألف مواطن.

ويُعد مشروع مياه قوشتبة إنجازًا آخر للتشكيلة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان؛ ومع اكتماله، وخلال العشرين عامًا المقبلة، سيعاد إعمار منطقة كانت تعاني من شح المياه لفترات طويلة.