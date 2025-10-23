12 مشروعاً استراتيجياً في عهد الكابينة التاسعة تؤمّن 900 ألف متر مكعب من المياه يومياً

منذ 37 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكدت حكومة إقليم كوردستان أن الكابينة الوزارية التاسعة، برئاسة مسرور بارزاني، وضعت أمن المياه في صدارة أولوياتها، عبر تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية الكبرى التي غطّت مختلف محافظات ومدن وبلدات الإقليم دون استثناء.

وبحسب بيانات وزارة البلديات والسياحة، فقد تم إنجاز 12 مشروعاً مائياً استراتيجياً في السنوات الأخيرة، بهدف تعزيز الأمن المائي، ومواجهة الجفاف والتغيرات المناخية، وتأمين مياه الشرب النظيفة، إلى جانب دعم الزراعة والثروة الحيوانية والحد من مخاطر الفيضانات.

هذه المشاريع مجتمعة توفر 900 ألف متر مكعب من المياه يومياً، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ قطاع المياه في كوردستان.

مشاريع استراتيجية في عموم الإقليم

تشمل خطة أمن المياه التي نُفذت خلال فترة الكابينة التاسعة مشاريع كبرى غيّرت وجه البنية التحتية المائية في الإقليم، أبرزها:

مشروع الاستجابة السريعة لمياه أربيل

التكلفة: 720 مليار دينار

القدرة الإنتاجية: 480 ألف م³ يومياً

الهدف: تأمين المياه لأربيل وضواحيها لمدة 30 عاماً قادمة.

مشروع مياه قوشتبة

التكلفة: 222 مليار دينار

القدرة الإنتاجية: 72 ألف م³ يومياً

المستفيدون: 72 قرية في قضاء قوشتبة وناحية بيستانه، مع دعم الري والزراعة.

مشروع مياه كوَبتَه – جمجمال

التكلفة: 101 مليار دينار

القدرة الإنتاجية: 60 ألف م³ يومياً

الهدف: توفير المياه وتنقية الصرف الصحي لاستخدامه في الزراعة.

مشروع مياه فايدة – دهوك

التكلفة: 50 مليار دينار

القدرة الإنتاجية: 72 ألف م³ يومياً

مشروع مياه ئاكرێ (عقرة)

التكلفة: 41.1 مليار دينار

المستفيدون: 18 قرية في عقرة وبجيل.

مشروع مياه رانية – جوارقورنة – حاجياوا

التكلفة: 36.7 مليار دينار

الهدف: توفير مياه نظيفة وحماية البيئة الصناعية.

مشروع مياه دربنديخان

التكلفة: 25 مليار دينار

القدرة الإنتاجية: 24 ألف م³ يومياً

مشروع شبكة مياه أربيل

التكلفة: 25 مليار دينار

مشروع مياه 51 قرية في بارزان

التكلفة: 30.1 مليار دينار

نسبة الإنجاز: 85%

مشروع مياه بيرمام ومحيطها

التكلفة: 34.7 مليار دينار

مشروع الخط الثالث لمياه دوكان – السليمانية

التكلفة: أكثر من 423 مليون دولار

الهدف: إنهاء أزمة المياه في السليمانية لمدة 30 عاماً.

رؤية حكومية بعيدة المدى

تُجسد هذه المشاريع العملاقة رؤية حكومة الإقليم بقيادة السيد مسرور بارزاني في تحقيق أمن مائي شامل ومستدام، يضمن للمواطنين الحصول على مياه الشرب، ويؤمّن دعماً استراتيجياً للقطاعين الزراعي والصناعي.

وأكدت الوزارة أن هذه المشاريع لم تقتصر على المدن الرئيسة، بل شملت القرى والنواحي النائية، بما يعكس عدالة التنمية وتوزيع الخدمات في عموم الإقليم.

من خلال هذه المشاريع الـ12، أرست حكومة إقليم كوردستان أساساً قوياً لأمن المياه لعقود قادمة، في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات بيئية ومناخية غير مسبوقة.

وبذلك، أثبتت الكابينة التاسعة أن رؤية التنمية في كوردستان ليست شعارات، بل إنجازات ملموسة تُنفّذ على أرض الواقع.



أعداد : كوردستان24