مسرور بارزاني: مشاريع الطرق هدفها تعزيز ربط المدن وضمان سلامة المواطنين

رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس 23 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أن مشاريع الطرق تأتي بهدف تعزيز الربط بين مدن إقليم كوردستان.

وقال مسرور بارزاني في تدوينة على منصة "إكس": قمنا اليوم بتفقد مشروع طريق (أربيل – كويه) المزدوج، بالإضافة إلى مشروع طريق (كسنزان – كومسبان) المزدوج، اللذين يبلغ طولهما الإجمالي 52 كيلومتراً.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه المشاريع تهدف لتعزيز التواصل بين مدننا، وتشكل استثمارات تصب في خدمة رفاهية وسلامة المواطنين.

 
 
