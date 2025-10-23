مسرور بارزاني: مشاريع الطرق هدفها تعزيز ربط المدن وضمان سلامة المواطنين
أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الخميس 23 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أن مشاريع الطرق تأتي بهدف تعزيز الربط بين مدن إقليم كوردستان.
وقال مسرور بارزاني في تدوينة على منصة "إكس": قمنا اليوم بتفقد مشروع طريق (أربيل – كويه) المزدوج، بالإضافة إلى مشروع طريق (كسنزان – كومسبان) المزدوج، اللذين يبلغ طولهما الإجمالي 52 كيلومتراً.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه المشاريع تهدف لتعزيز التواصل بين مدننا، وتشكل استثمارات تصب في خدمة رفاهية وسلامة المواطنين.
Today I visited the Erbil-Koya and the Kasnazan-Gomaspan projects, a total of 52 km of new roads being built.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) October 23, 2025
These projects will strengthen connectivity between our cities and enhance safety and wellbeing for our citizens. pic.twitter.com/xjpJTAflms