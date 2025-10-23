سموطريتش يعتذر للسعودية بعد تصريحاته "المؤسفة"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قدّم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش، اليوم الخميس، اعتذاره بعد تصريحات "مؤسفة" أدلى بها في وقت سابق ووجه فيها انتقادات إلى المملكة العربية السعودية.

وقال سموطريتش في منشور على منصة إكس "تصريحي حول السعودية كان مؤسفاً، وأعبّر عن أسفي للإهانة التي تسبب بها".

وكان الوزير اليميني قد رفض في وقت سابق الخميس تطبيع العلاقات مع السعودية في حال اشترطت المملكة لذلك إقامة دولة فلسطينية، داعياً السعوديين إلى أن يواصلوا "ركوب الجِمال"، في موقف لقي انتقاداً حاداً من خصومه السياسيين.

وقال سموطريتش خلال مؤتمر "إذا قالت لنا السعودية إن التطبيع مقابل دولة فلسطينية، (فردّنا هو) كلا شكراً".

أضاف "دعوهم يواصلون ركوب الجمال على رمال الصحراء السعودية، ونحن سنواصل التطور بحق، في الاقتصاد، والمجتمع، والدولة، وكل الأمور العظيمة والرائعة التي نعرف كيف نفعلها".

وقوبل سموطريتش المعروف بمواقفه المتطرفة وتصريحاته المثيرة للجدل، بسلسلة من الانتقادات الداخلية.

وكتب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على منصة إكس "إلى أصدقائنا في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، سموطريتش لا يمثل دولة إسرائيل"، مطالباً إياه بالاعتذار.

وقال وزير الدفاع السابق بيني غانتس إن تصريحات سموطريتش "تشير إلى الجهل وعدم استيعاب مسؤوليته كوزير رفيع في الحكومة والهيئة الوزارية".

وشدد سموطريتش على أن "الكيان المسمى دولة إسرائيل هو دولة إسرائيل ضمن كل حدودها، التي لن تسمح أبداً بنشوء دولة فلسطينية".

المصدر: فرانس برس