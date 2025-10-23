مفوضية الانتخابات تعلن إحصائيات البطاقات الانتخابية الجديدة وعدد الغرامات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم الخميس، آخر الإحصائيات المتعلقة بالبطاقات الانتخابية الجديدة وعدد الغرامات المسجلة، قبيل انتخابات مجلس النواب العراقي 2025.

وذكرت المفوضية في بيان، أن "العدد الكلي للبطاقات الجديدة في سجل الناخبين للفترة من 23 أيلول ولغاية 23 تشرين الأول لانتخابات مجلس النواب العراقي 2025 في جميع المحافظات بلغ 3,583,704 بطاقة، فيما بلغ عدد البطاقات قيد الطباعة 475,716 بطاقة، والبطاقات المطبوعة في الوجبتين الأولى والثانية 3,107,988 بطاقة".

وأشارت مفوضية الانتخابات إلى أن "عدد البطاقات المطبوعة في الوجبتين الأولى والثانية بلغ 1,942,050 بطاقة، فيما بلغ عدد البطاقات غير الموزعة من المجموعتين الأولى والثانية 1,165,938 بطاقة".

وأضافت أن "نسبة البطاقات الموزعة من المجموعتين الأولى والثانية بلغت 62.5%، فيما بلغت نسبة البطاقات الموزعة من العدد الكلي للبطاقات الجديدة 54.2%".

ولفتت إلى أن "مجموع عدد الغرامات الكلي حتى 23 تشرين الأول 2025 بلغ 540 غرامة، منها 396 غرامة للرجال، و82 غرامة للنساء، فيما بلغ عدد الغرامات المتعلقة بالشعارات والصور 62 غرامة".

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات البرلمانية في العراق بتاريخ 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسط حملات انتخابية مكثفة أطلقتها الأحزاب السياسية المتنافسة لتعزيز حضورها وكسب ثقة الناخبين.