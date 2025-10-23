إيلينا سينغر لـ كوردستان24: الالتزام بقانون الهجرة للعمال المهرة شرط أساسي للهجرة القانونية إلى ألمانيا

منذ 41 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكدت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية، إيلينا سينغر، اليوم الخميس، أن ألمانيا، بالشراكة مع حكومة إقليم كوردستان، تقدم التوجيه والدعم للأشخاص الراغبين في الهجرة.

وقالت سينغر في تصريحات لموقع كوردستان24، إن الحكومة الألمانية الاتحادية تسعى لإدارة الهجرة بشكل منظم عبر مسارين رئيسيين: الأول فتح قنوات قانونية للقوى العاملة الماهرة، والثاني التركيز على الحد من الهجرة غير القانونية.

وبالنسبة للهجرة القانونية للعمال المهرة، قالت سينغر إن هذه الهجرة متاحة حالياً للجميع بغض النظر عن الجنسية، ودون الحاجة إلى اتفاق رسمي بين ألمانيا وبلد المهاجر، مشددة على أن الالتزام الصارم بمتطلبات قانون الهجرة للعمال المهرة شرط أساسي.

وأشارت إلى أن الهجرة القانونية قد تكون لأغراض التدريب المهني، الدراسة الجامعية، أو العمل، وأن متطلبات الهجرة تختلف بحسب الهدف من الإقامة ونوع القطاع.

وأضافت أنه يجب على جميع المهاجرين القانونيين اتباع الإجراءات ذات الصلة والحصول على التأشيرات، وللمزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع الرسمي: https://www.make-it-in-germany.com/en/.

وفيما يتعلق بطلبات الحماية ودراسة قضايا اللاجئين، أكدت سينغر أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) مسؤول عن دراسة كل ملف على حدة، مع الاستماع لجميع المعلومات المتعلقة باللاجئ وبلده الأصلي، مشددة على أن الدوافع الاقتصادية وحدها لا تكفي للحصول على حق الحماية.

وأضافت أن الراغبين في القدوم إلى ألمانيا للعمل يجب عليهم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الهجرة للعمال المهرة.

وبخصوص الحد من الهجرة غير القانونية، قالت سينغر إن ألمانيا تبنت خلال السنوات الماضية عدة إجراءات قانونية وعملية، ويُعد تقليل الهجرة غير القانونية هدفاً سياسياً رئيسياً للحكومة الحالية.

وتابعت: تشمل هذه الإجراءات تعزيز الرقابة على الحدود، إصلاح نظام اللجوء الأوروبي، تسريع عمليات اللجوء والترحيل، إدخال تغييرات قانونية، دعم العودة الطوعية وإعادة الإدماج، التعاون مع الدول الأصلية وعبور المهاجرين، بالإضافة إلى الرقمنة وتقليل البيروقراطية.

وأكدت سينغر أن الحكومة الألمانية تتعاون بشكل وثيق مع حكومة إقليم كوردستان وحكومة العراق لتقديم التوجيه والدعم للمهاجرين العراقيين، بما في ذلك فرص العمل في ألمانيا، وتسهيل تلبية احتياجات سوق العمل الداخلي.

وأشارت المتحدثة الألمانية إلى دعم ألمانيا للهجرة من خلال "المركز العراقي الألماني للتشغيل والهجرة وإعادة الإندماج (GMAC)"، الذي ينفذه مشروع GIZ الألماني، ويوجد له مراكز في أربيل وبغداد. وتهدف هذه المراكز إلى تعزيز القدرات وتنسيق الجهات المعنية لإدارة شؤون الهجرة بشكل مستقل، وتقديم خدمات الدعم للراغبين في العودة أو من هم في ظروف هشة ويرغبون بالهجرة.

كما أكدت سينغر توقيع اتفاقية جديدة مع حكومة إقليم كوردستان، مشيرة إلى أنه في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2025 تم توقيع مذكرة تفاهم بين GIZ ووزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان.