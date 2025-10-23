ميسي يمدد عقده مع إنتر ميامي الأمريكي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- وافق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بطل العالم 2022، على تمديد عقده مع نادي إنتر ميامي الأمريكي لكرة القدم، وفقا لما أعلن النادي الخميس.

ونشر إنتر ميامي فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه ميسي يوقّع على عقد جديد، مرفقا بتعليق "إنه في المنزل"، حيث سيبقى حتى عام 2028 وفقا لما أكدت مصادر لوكالة فرانس برس.

وكان عقد ميسي، المتوّج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات، ينتهي في ختام موسم الدوري الأمريكي 2025-2026.

يضمن عقد ميسي استمراره في المنافسات الرسمية حتى كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبعدها بفترة طويلة.

وانتقل ميسي، نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جرمان الفرنسي السابق، إلى إنتر ميامي في 2023.

في برشلونة، فاز بلقب الدوري الإسباني 10 مرات، وحمل لقب دوري أبطال أوروبا في أربع مناسبات.

في عام 2022 قاد المنتخب الأرجنتيني إلى التتويج بلقب كأس العالم وأعرب عن رغبته بالحفاظ على اللقب في 2026.

بقميص منتخب بلاده، سجل ميسي 114 هدفا، كما توّج بلقب بطولة كوبا أمريكا عامي 2021 و2024.

ويُمكن لميسي المشاركة في كأس العالم خلال النسخة المقبلة للمرة السادسة، محققا رقما قياسيا جديدا، علما أنه قد يعادله غريمه اللدود البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويبتعد الأرجنتيني بثلاثة أهداف فقط عن الرقم القياسي بعدد الأهداف في المونديال، المسجّل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه (16 هدفا).

وحجزت الأرجنتين مقعدها بسهولة في نهائيات النسخة المقبلة حيث أنهت تصفيات أمريكا الجنوبية بالصدارة بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيها.

واختتم ميسي التصفيات كأفضل هداف برصيد ثمانية أهداف، بينها ثنائية في ما قد تكون آخر مباراة تنافسية له على أرضه ضد فنزويلا قبل أسبوعين.

اختير أيضا أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم لموسم 2024 على الرغم من إقصاء إنتر ميامي من الأدوار النهائية (بلاي أوف)، وأصبح هذا العام أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفا في الدوري.

هذا الموسم، قاد ميسي فريقه للعودة إلى الأدوار النهائية بعد احتلاله المركز الثالث في القسم الشرقي، واختتم الموسم المنتظم بـ29 هدفا في 28 مباراة، ليحصد جائزة الحذاء الذهبي في الدوري.