صدام حسين يُحرج مرشح السفير الأمريكي في الكويت أمام مجلس الشيوخ

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- شهدت جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي مواجهة حادة بين السيناتور الجمهوري تيد كروز والمرشح لمنصب السفير الأمريكي في الكويت، أمير غالب، وهو أمريكي من أصول يمنية.

كروز وجّه أسئلة لاذعة إلى غالب بشأن منشورات قديمة له على وسائل التواصل الاجتماعي، من بينها منشور وصف فيه الرئيس العراقي الراحل الدكتاتور صدام حسين بـ "الشهيد"، إلى جانب إعجابات (لايكات) سابقة على تعليقات تضمنت أوصافاً سلبية بحق اليهود.

كما طالبه بتوضيح موقفه من مقاطعة إسرائيل ومن "الاتفاقات الإبراهيمية" التي وقّعتها واشنطن مع عدد من الدول العربية.

وردّ غالب بأن منشوره القديم كان "تصرفاً غير موفق"، موضحاً أنه يعتبر صدام حسين "ديكتاتوراً تسبب في معاناة الكثيرين"، معرباً عن أسفه إذا كان كلامه السابق قد تسبب بألم لأي شخص تأذى من نظام صدام، مضيفاً أن "صدام بين يدي ربه الآن وهو من سيحاسبه".

وأكد غالب خلال الجلسة أنه يؤيد سياسات الرئيس دونالد ترامب، ويرى في الاتفاقات الإبراهيمية "فرصة مهمة لتحقيق السلام والاستقرار ومنح الجميع فرصة أفضل في المنطقة".