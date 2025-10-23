وزير البلديات: مشروع مياه قوشتبة إنجاز استراتيجي لمعالجة أزمة المياه في اقليم كوردستان

منذ 42 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكّد وزير البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان ساسان عوني أن مشروع مياه قوشتبة يُعدّ أحد أهم المشاريع التنموية والخدمية في إطار البرنامج الحكومي الهادف إلى معالجة أزمة المياه في مدن وبلدات الإقليم، مشيرًا إلى أن المشروع يجسد رؤية رئيس الحكومة السيد مسرور بارزاني في جعل خدمة المواطنين أولوية قصوى في عمل الحكومة.

مشروع يربط الإنسان بالأرض والمياه

وفي كلمة له خلال مراسم افتتاح المشروع في قرية قوشتبة، بحضور رئيس الوزراء مسرور بارزاني، قال الوزير عوني: "إنه مشروع آخر يزخر بالخير والرخاء للمواطنين، ويربط السكان بأرضهم ومياههم، ويؤكد أن الحكومة تخدم المواطن سواء في المدن أو في القرى النائية."

وأوضح أن المشروع يأتي ضمن سلسلة مشاريع مائية متكاملة، نُفذت في فترة زمنية قياسية من قبل شركة محلية، مستخدمة أحدث التقنيات العالمية، وبتكلفة بلغت 222 مليار دينار عراقي.

حل جذري لأزمة المياه.

وأشار الوزير إلى أن مشروع مياه قوشتبة وبيستانه والقرى المحيطة بهما يوازي ويتكامل مع المشاريع الكبرى الأخرى التي أطلقتها حكومة الإقليم لمعالجة النقص في المياه، من بينها:

مشروع الاستجابة السريعة لمياه أربيل.

مشروع مياه كوَبتَه في جمجمال

مشروع الخط الثالث لمياه دوكان – السليمانية

مشروع مياه بردرش

مشروع مياه خبات

مشروع مياه كويسنجق

توسعة مشروع مياه قنديل

مشاريع مياه بارزان، عقرة، دربنديخان، دربندي رانية

كما يجري العمل حالياً للحصول على الموافقات اللازمة لتوسعة مشروع مياه دهوك الثاني.

رؤية متكاملة ضمن خطة الكابينة التاسعة

وبيّن الوزير أن جميع هذه المشاريع تأتي ضمن البرنامج الاستراتيجي للدورة التاسعة من حكومة إقليم كوردستان، بقيادة السيد مسرور بارزاني، الذي حرص على وضع حلول مستدامة وقابلة للتنفيذ رغم التحديات الاقتصادية والبيئية،

مضيفًا: "هذا المشروع يبرهن أن الوعود التي أطلقها رئيس الحكومة كانت مبنية على رؤية واقعية وخطط مدروسة... لقد قال: فعلناها وسنفعلها، وها نحن نرى ذلك يتحقق ميدانياً".

أرقام ومواصفات المشروع

يضم المشروع:

محطة سحب المياه من نهر الزاب الصغير في قرية قشقة.

محطة معالجة حديثة تشمل أنظمة الفلاش ميكسر والترسيب والترشيح.

محطة ضخ متوسطة في قرية آزيان بسعة 3,000 م³ في الساعة وخزان بسعة 5,000 م³.

محطة ضخ نهائية في قرية كاني بزرة بسعة 10,000 م³.

شبكة أنابيب رئيسية بطول 37 كم وبقطر 800 ملم، إضافة إلى خطوط فرعية من 100 إلى 500 ملم وبطول 266 كم من نوع HDPE.

خط كهرباء رئيسي بجهد 33 ك.ف وبطول 37 كم من كردملا إلى قشقة.

ويخدم المشروع منطقتي قوشتبة وبيستانه و72 قرية أخرى، مما يتيح إيقاف عدد كبير من الآبار الجوفية ويساهم في حماية الموارد المائية للأجيال المقبلة.

طاقة إنتاجية ضخمة تخدم 220 ألف مواطن.

وأوضح الوزير أن المشروع بدأ بإنتاج 3,000 متر مكعب من المياه في الساعة، تغطي احتياجات 65 ألف مواطن حالياً، ومع توسع المنطقة خلال العشرين عامًا القادمة، ستصل قدرته إلى توفير المياه لـ220 ألف مواطن.

وفي ختام كلمته، وجّه الوزير ساسان عوني الشكر لرئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني على إرادته القوية ومتابعته المستمرة لتنفيذ المشاريع الخدمية، مؤكداً أن: "هذا المشروع نموذج للتكامل بين الحكومة والقطاع الخاص الوطني لخدمة المواطنين وتحسين جودة الحياة في الإقليم".



