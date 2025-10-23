إرساء الحجر الإساس لتجديد شوارع أحياء داخلية في أربيل

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أرست رئاسة بلدية أربيل حجر الأساس لمشروع تعبيد وتبليط عدد من الشوارع الداخلية، وهو مشروع ذو أهمية خدمية كبيرة وسيستفيد منه مئات العوائل.

وجاء في بيان لرئاسة بلدية أربيل: "تحت إشراف أوميد خوشناو، محافظ أربيل، أقيمت مراسم إرساء حجر الأساس للمشروع".

وجاء في البيان أن ميزانية المشروع تبلغ 152 مليون و600 ألف دينار، وستنفذ خلال مدة لا تتجاوز 40 يوماً من عائدات 15% من رئاسة بلدية أربيل.

وأوضحت رئاسة البلدية: يشمل المشروع تجهيز وفرش 20 ألف متر مربع من الحصى المختلط للشوارع، بالإضافة إلى تعبيد وتبليط 4500 متر مربع.

وقال أوميد خوشناو، محافظ أربيل، خلال مراسم وضع حجر الأساس، إن هذا المشروع سيقدم تسهيلات كبيرة لسكان القرية وسيحل مشكلة تنقل مئات العوائل.

توراق هي قرية في غرب مدينة أربيل، وقد أصبحت الآن بمثابة حي من أحيائها وامتزجت بالمدينة وتقع بالقرب من شارع الـ120 متراً.