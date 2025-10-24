نيجيرفان بارزاني: يجب أن يكون الديمقراطي الكوردستاني الأول في نينوى

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- بحضور نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني نيجيرفان بارزاني، انطلق اليوم الجمعة في دهوك كرنفال جماهيري ضمن حملة الديمقراطي الانتخابية لمرشحيه في محافظة نينوى.

وخلال مخاطبته مرشحي الحزب في نينوى في كلمةٍ له، قال نيجيرفان بارزاني: إنكم تمثلون منطقة واسعة ومهمة جداً لإقليم كوردستان ولجميع العراق.

وأضاف: منطقتكم واسعة وتضم مختلف القوميات والأديان، منطقتكم هي بمثابة “عراق مصغّر”.

وأكد قائلًا: يجب أن يكون الحزب هو الأول في نينوى.

وقال: إن قوة الحزب في بغداد هي من أجل التوازن والعمل المشترك، ومن أجل مصلحة نينوى ومصلحة إقليم كوردستان وكل العراق.

وتابع: من أجل مستقبل كوردستان والعراق، يجب أن يكون الحزب الديمقراطي الكوردستاني الأول في نينوى، وهذا هو وعدنا في الانتخابات المقبلة.

وأضاف: في أي مكان يكون فيه الديمقراطي الكوردستاني قوياً، يكون هناك استقرار وازدهار، وتوجد حضارة وتقدّم. ولهذا السبب، قبل أن تكون المسألة مسألة مصلحة الحزب، فهي مصلحة محافظة نينوى أن يكون الحزب قوياً فيها، وكذلك من أجل مصلحة المكونات الدينية والقومية المختلفة، يجب أن يكون الحزب قوياً.

وقال نيجيرفان بارزاني: يجب أن نتوجّه يوم 11/11 إلى صناديق الاقتراع ونصوّت لقائمة الحزب رقم 275.

وأشار أيضاً إلى أنه "لا أحد، ولا أي طرف، يستطيع أو ينبغي له أن يمزّق وحدة نينوى، فبوجود مكوناتها القومية والدينية المتنوعة، تكون مهمة الحزب في نينوى أصعب، ولذلك يجب – كما في كل مرة – أن تبذلوا قوتكم وجهودكم، وأن تجعلوا قائمة الحزب رقم 275 تتجه نحو نصر كبير".

ولفت إلى أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني "لعب دورًا محوريًا في تحرير العراق عام ٢٠٠٣، كما لعب قادته دورًا محوريًا في صياغة الدستور العراقي، وبعد ذلك دخل العراق في حالة من عدم الاستقرار الأمني".

وقال: انتقلت الحرب ضد داعش إلى العراق، فغرق في حالة من الفوضى، لذا نمر الآن بمرحلة حساسة وهامة للغاية، وهي مرحلة تطبيق الدستور العراقي، ومن أجل مستقبل إقليم كوردستان، يجب أن يكون الديمقراطي الكوردستاني قويًا، لذلك، يجب أن نتوجه إلى صناديق الاقتراع بحماس.