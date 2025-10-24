العثور على لوحة لبيكاسو اختفت في إسبانيا أثناء نقلها إلى معرض

منذ 5 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الشرطة الإسبانية الجمعة العثور على لوحة للفنان بابلو بيكاسو اختفت مطلع تشرين الأول/أكتوبر أثناء نقل أعمال فنية من مدريد إلى معرض في غرناطة، ما يشير إلى إمكان عدم تحميل العمل ببساطة في شاحنة النقل.

واختفت لوحة "حياة ساكنة مع غيتار" العائدة إلى العام 1919 والتي تقدر قيمتها بحوالى 700 ألف دولار، مطلع تشرين الأول/أكتوبر أثناء نقلها من مدريد إلى مدينة غرناطة في جنوب إسبانيا.

وكان من المقرر عرض العمل الفني الذي يملكه جامع خاص في العاصمة الإسبانية، كجزء من معرض جديد في مؤسسة "كاخا غرانادا".

ولكن عندما تم تفريغ محتويات الشاحنة في 6 تشرين الأول/أكتوبر، لاحظ القيّم على المعرض أن لوحة بيكاسو كانت مفقودة.

وأفادت "كاخا غرانادا" في بيان بأن كل القطع التي سلمتها الشاحنة كانت تخضع للمراقبة بالفيديو منذ وصولها قبل ثلاثة أيام.

وأعلنت الشرطة التي أبلغت بفقدان اللوحة، العثور عليها الجمعة، من دون تقديم تفاصيل عن المكان الذي وجدتها فيه.

وقالت في بيان إن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن اللوحة ربما لم يتم تحميلها في شاحنة النقل".

ونشرت الشرطة صورا لخبرائها العلميين وهم يفحصون الطرد الذي يحتوي على القطعة المستردة.

وأعربت مؤسسة "كاخا غرانادا" عن أملها في أن تعرض اللوحة في المعرض الذي افتتح في 9 تشرين الأول/أكتوبر ويستمر حتى 11 كانون الثاني/يناير.

وتُعد أعمال بيكاسو هدفا متكررا للسرقة نظرا إلى قيمتها الباهظة. وبيعت لوحتان للفنان الإسباني أخيرا بأكثر من 140 مليون دولار في مزاد.

وفي العام 1976، سُرقت أكثر من مئة لوحة لبيكاسو من قصر باليه دي باب في أفينيون في فرنسا. لكن كل القطع المسروقة استُردت.