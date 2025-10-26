ريبوار هادي: الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في الحكومة الاتحادية المقبلة دون ضمان رواتب الإقليم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أوضح رئيس قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في دائرة أربيل الانتخابية، ريبوار هادي، أن جدول أعمال الحكومة الاتحادية المقبلة "يجب أن يتضمن حلاً جذرياً لملف الرواتب والميزانية"، مشيراً إلى ضرورة إرسال بغداد ميزانية الاستثمار والتنمية الخاصة بالأقاليم إلى إقليم كوردستان.

وقال هادي خلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان24، "إذا لم تتعهد الحكومة الاتحادية المقبلة بحل مشكلة رواتب موظفي إقليم كوردستان، فإن الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في الحكومة".

مؤكّداً أن جهوداً جادة بُذلت لحل قضية الرواتب؛ إلا أنها باءت بالفشل، بسبب الأجندة السياسية التي تقف وراء هذه القضية.

ولفت رئيس قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني إلى أن الواجب الأساسي للنواب الكورد هو الدفاع عن حقوق الشعب، والرواتب جزء من الحقوق الأساسية لمواطني الإقليم.

وختم هادي حديثه بالإشارة إلى أن شعار قائمة الحزب الديمقراطي الكوردستاني هو "الشراكة- التوازن- التوافق". معتبراً أن الحكومة الاتحادية المقبلة لن تتشكّل من دون مشاركة الحزب الديمقراطي الكوردستاني.