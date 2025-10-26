البصرة.. انفجار داخل منطقة البرجسية النفطية يسفر عن وفيات وإصابات بين العمال

منذ 18 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مصادر محلية، اليوم الأحد 26 تشرين الأول 2025، إن انفجارا وقع داخل منطقة البرجسية النفطية التابعة لقضاء الزبير غربي محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

وأضافت أن فرق الإطفاء هرعت الى مكان الحادث للسيطرة على الحريق الذي نشب داخل مستودع للنفط.

ونقلت قنوات اعلامية محلية عن مصدر في مديرية الدفاع، إلى أن الحادث عبارة عن انفجار أحد التوربينات مما تسبب في حادث حريق في مستودع البرجسية 1.

موضحة أن "فرق الدفاع المدني في البصرة مستنفرة جهودها حاليا لإخماد الحريق بإسناد من قبل فرق إطفاء النفط، مشيرا الى وقوع وفيات وإصابات بين صفوف العاملين النفطيين جراء الحادث لم يُعرف عددهم بعدُ".