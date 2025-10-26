دونالد ترامب يحضر توقيع اتفاق وقف إطلاق نار بين كمبوديا وتايلاند في كوالالمبور

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- حضر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد في كوالالمبور توقيع اتفاق وقف إطلاق نار بين كمبوديا وتايلاند، بعد قليل على وصوله إلى العاصمة الماليزية في المحطة الأولى من جولة آسيوية يلتقي خلالها نظيره الصيني شي جينبينغ.

وتم توقيع الاتفاق بين رئيسي الوزراء الكمبودي هون مانيه والتايلاندي أنوتين شارنفيراكويل، كما وقعه ترامب الذي يزور العاصمة الماليزية ليوم للمشاركة في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، قبل التوجه إلى اليابان وكوريا الجنوبية.

وقال ترامب في كلمة بعد توقيع الاتفاق: "أنهينا الحرب الثامنة في عهد إدارتي".

وتابع: "نجحنا في إنهاء الصراع بين تايلاند وكمبوديا. أهنئ قادة البلدين على اتفاق السلام".

وأوضح ترامب أن "هدفنا إيقاف الحروب وتعزيز مسار السلام والازدهار".

