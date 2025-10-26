الرئيس بارزاني يعزّي حيدر العبادي بوفاة والدته

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- وجّه الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الأحد، رسالة تعزية لرئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، بوفاة والدته.

وجاء في نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

ببالغ الحزن والأسى تلقّينا نبأ وفاة والدة الدكتور حيدر العبادي، وبهذا المصاب الأليم نتقدّم لسيادته وأسرته الكريمة بخالص التعازي وصادق المواساة.

نسأل الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

مسعود بارزاني

26 تشرين الأول ٢٠٢٥